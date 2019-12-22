Лукашенко заявил, что в любое время может встретиться с Путиным

До конца года президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным и, если понадобится, может с ним встретиться. Об этом Лукашенко заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы с ним (с Путиным – ред.) переговорим по телефону в ближайшее время, есть у нас пара проблем, которые мы должны разрешить президентские вопросы", — сообщил президент Белоруссии. Если понадобится встреча, "мы в любое время встретимся", добавил он.

Лукашенко также заявил, что ходом переговоров "все довольны".

Владимир Путин и Александр Лукашенко 20 декабря провели встречу в Петербурге в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета.