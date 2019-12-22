Силуанов: дискуссии по нефтяным пошлинам с Белоруссией продолжаются

Россия и Белоруссия могут достигнуть прогресса по поводу нефтяных пошлин. Дискуссия по одному из самых сложных вопросов продолжается, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это серьезная интеграционная мера, она не может просто так существовать, потому что это деньги наших налогоплательщиков. Эта мера должна рассматриваться вместе с другими аналогичными мерами по сближению экономик, институтов, укладов жизни", — подчеркнул Силуанов, отвечая на вопрос о возможности компенсации Россией этого налогового маневра.