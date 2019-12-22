Хулиганы атаковали водителя на улице в Чите. Видео

Группа хулиганов напала на водителя фургона – инцидент, произошедший в Чите вечером в минувшую субботу, 21 декабря, снял на видео случайный очевидец.

Судя по записи, у группы агрессивно настроенных молодых людей возник конфликт с мужчиной, находившимся за рулем небольшого грузовичка.

Первопричина противостояния осталась за кадром – свидетель начал снимать в тот момент, когда нападавшие уже остановили транспортное средство, перекрыв дорогу, и начали забрасывать его камнями.

Молодежь окружила автомобиль, разбила ему лобовое стекло и принялась наносить удары ногами по кабине.

Водитель улучил момент и прорвался через заслон, увозя в кузове одного из агрессоров.

Как удалось выяснить местным СМИ, атакованный автомобилист пока не обращался в правоохранительные органы.