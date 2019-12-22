Санкции против "СП-2": послу США напомнили о негативной реакции Европы

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил послу США в Германии о негативной реакции в Европе на американские санкции, касающиеся газопровода "Северный поток-2". В своем "Твиттере" он написал, что посол США в Берлине Ричард Гренелл, хвалясь благодарностями со стороны европейских дипломатов, забыл упомянуть другую половину, которая "осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе".

Ранее сообщалось, что Гренелл заявил о многочисленных благодарностях стран ЕС за введенные против газопровода "Северный поток-2" санкциях. Которые, по словам Гренелла, введены в интересах европейских стран.

"Это ложь, – считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. – Германии выгоден "Северный поток-2", в него вложена масса капитала", цитирует эксперта ."Russia Today". Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок предположил, что если попросить Гренелла назвать эти страны, рассыпавшиеся в благодарностях, то дипломат либо ничего не ответит, либо укажет на страны Прибалтики и Польшу.

21 декабря США ввели санкции против двух газопроводов: "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Причиной ограничений была названа "защита европейской энергетической безопасности". Они потребовали, чтобы компании, ведущие прокладку труб, прекратили работу. В правительстве Германии выразили протест против "экстерриториальных санкций", направленных против немецких и европейских компаний. Глава МИД Германии Хайко Маас ранее говорил, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться не в США, а в Европе.

В Кремле заявили, что санкции США против "Северного потока-2" нарушают нормы международного права.