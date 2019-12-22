СМИ: пять украинских компаний подписали с "Газпромом" контракты о прямых поставках

Пять украинских компаний подписали с российским "Газпромом" контракты о поставках газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает украинское агентство ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на информированный источник на нефтегазовом рынке. Названия компаний и объемы газа по заключенным ими контрактам агентство не приводит.

Ранее о возможности восстановления прямых поставок российского газа на Украину заявлял глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, после отделения оператора украинской ГТС по европейским правилам "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять газ потребителям в желаемом ими количестве.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром-экспорт" поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы", — говорил Коболев в октябре на Пятом украинском газовом форуме.

На днях Россия и Украина урегулировали взаимные претензии и договорились о продолжении транзита газа. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак накануне рассказал журналистам, что в принятом в Минске протоколе по газовому сотрудничеству прописана схема, которой Россия и Украина "зачистили, обнулили" взаимные претензии.

По словам Козака, на переговорах 19 и 20 декабря российские и украинские чиновники и газовики не обсуждали вопросы прямых поставок российского газа, так как были сконцентрированы на согласовании условий транзита. По его словам, переговоры на эту тему пройдут после Нового года. "Встреча не намечена, но "мы легкие на подъем" — отметил вице-премьер.