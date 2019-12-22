Лео Бокерии - 80: юбиляра поздравил президент

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия и Украина договорились по транзиту газа
- США ввели санкции против газовых проектов
- Виноват Родченков. Новые заявления Следственного комитета
- Подростки избили полицейских на дискотеке
- Вильфанд рассказал, что не так с зимой
Самое читаемое
-
Полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
- "Мама, не переживай": мальчик умер в больнице после прыжков на диване
- Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров
- Леопард съел 5-летнего мальчика на глазах у друга
- Ревнивый муж заставил жену проглотить кольцо и избил ее до смерти
- Отчим подробно рассказал, как истязал своего 6-летнего пасынка
Телеканал "Россия"
-
"Тайны следствия-19": расследования продолжаются
- Главный фильм Нового года "Вторжение". Премьера трейлера
- Судьба Николая Цискаридзе. "Не верьте ученикам – предадут!"
- Премьера трейлера фильма "Стрельцов"
- В шоу "Привет, Андрей!" – лучшие юмористы страны
Вести.Экономика
-
В шаге от контракта: переговоры по газу продолжатся в Минске
- Топ-10 самых дорогих отелей в мире
- Путин усомнился в успехе демократов по импичменту Трампа
- ФРС удалось победить кризис на рынке РЕПО?
- Новый глава Банка Англии - кто он?
Вести.Hi-tech
-
Второй Samsung Galaxy Fold: фото
- Обзор Huawei Mate 30 Pro: с суперкамерой, без сервисов Google
- Исследование опровергло пользу "ночного режима" гаджетов
- Apple, Amazon и Google поддержат единый стандарт "умного дома"
- Обзор AirPods Pro: тишина по запросу
Авто.Вести.Ru
-
Cамые угоняемые автомобили в Москве и способы их кражи
- В Россию привезут компактный и очень стильный кроссовер Peugeot
- Как тебе такое, Илон Маск? Tesla Cybertruck уже катается по России!
- В США пикап проломил стены аэропорта и влетел в терминал (жуткое видео)
- Появились первые изображения новейшего Volkswagen Caddy
Недвижимость
-
Как снизить плату за электроэнергию в разы
- В Подмосковье запретили продавать пиво в жилых домах
- Россиян хотят избавить от режима "черного неба"
- Украинцы скупают жилье на популярном российском курорте
- Бизнесмен погасил ипотеку бабушки из Челябинска
- Покупатели стали командовать на вторичном рынке
Вести.Медицина
-
Два яблока в день снизят холестерин
- Первая пересадка мертвого сердца прошла успешно
- Есть вопрос: правда ли кесарево сечение увеличивает риск ожирения у ребенка
- Нужна ли справка в бассейн?
- Чистка зубов трижды в день снизит риск сердечной недостаточности
Вести в 20.00
-
Урок истории от Путина
- Крым готовится встретить первые поезда из Москвы и Петербурга
- Что Россия и Украина согласовали в Берлине
Вести-Москва
-
Пресненский суд принял иск к родителям девочки, с рождения живущей в больнице
- Предновогодние рейды: полиция проверяет таксистов
- Поврежденного вандалом "Ивана Грозного" перенесли на другой холст
- Помочь может каждый: 8-летней Камиле необходимо дорогостоящее лечение
- Елочные базары и "Путешествие в Рождество": новогоднее настроение в столице
- В тереме Деда Мороза в "Кузьминках" прошли учения пожарных
Вести.Регионы
-
В Музее Победы воссоздадут сожженную смоленскую деревню
- В Екатеринбурге прошел бал в стиле времен короля Людовика XIV
- Костромские депутаты предлагают запретить снюсы на федеральном уровне
- Проглядевшие колесико в носу ребенка врачи оштрафованы
- Наложен запрет на вывоз детенышей моржей из бухты Средняя в Китай
Gmbox. Смысл в играх
-
10 ранних способностей, ломающих игры
- Rockstar рассказала о подарках для игроков ПК-версии Red Dead Redemption 2
- В GOG началась «Чёрная пятница»: скидки на «Мор», Blasphemous и Disco Elysium
- Пользователи Google Stadia столкнулись с обновлением в игре
- Facebook купила создателей Beat Saber
Вести.Наука
-
Человек прямоходящий вымер гораздо позже, чем считалось
- Приучить детей мыть руки поможет "хлебный эксперимент"
- Риск смерти зависит от месяца рождения
- В США найдены "останки" древнейшего в мире леса
- Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин
Телеканал "Культура"
-
Памяти Екатерины Дуровой
- Ушла из жизни автор программы "Радионяня" Елена Лебедева
- За кулисами "Большой оперы"
- К юбилею Натальи Фатеевой
Москва 24
-
Москвичам посоветовали забыть о снеге
- Не нужно выпендриваться: как одеться на корпоратив
- Ученые назвали помогающие справиться со стрессом продукты
- МВД перечислило способы угона автомобилей в Москве
- Дорог не подарок: новогодние сюрпризы и традиции для самых маленьких
Сегодня
Лео Бокерии - 80: юбиляра поздравил президент
41 минута назад
Трамп: демократы превратили процедуру импичмента в клоунаду
14 минут назад
Пожар на нефтехимзаводе в Уфе потушен
2 часа назад
На выборах президента Афганистана победил Ашраф Гани
3 часа назад
Александр Емельяненко ответил на вызов Рамзана Кадырова
9 часов назад
Раненный в Саратове полицейский скончался
12 часов назад
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители
20.12.2019 13:30
Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей
20.12.2019 09:09
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей
16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"
12.12.2019 14:17
Овечкин выбран капитаном дивизиона на Матч звезд НХЛ
4 часа назад
В Узбекистане стартовали парламентские выборы
4 часа назад
22 декабря - день зимнего солнцестояния
5 часов назад
В Барселоне прошел "марш факелов"
5 часов назад
22 декабря в Москве потеплеет до плюс пяти градусов
6 часов назад
Самый северный город Сахалина остался без тепла
7 часов назад
Абаканцы выберут нового мэра
9 часов назад
Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
11 часов назад
Стало известно расписание ЕГЭ на 2020 год
13 часов назад
Иран готовит свой ответ американской "финансовой гегемонии"
13 часов назад
Джейн Фонду отправили за решетку перед 82-м днем рождения
15 часов назад