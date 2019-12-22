Правоохранители задержали водителя, устроившего огненное ДТП на трассе "Скандинавия"

Стражи порядка задержали водителя грузовика, спровоцировавшего страшную аварию на трассе "Скандинавия", об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Напомним, что ранним утром в минувшую субботу, 21 декабря, на автодороге в Выборгском районе Ленинградской области грузовик DAF врезался в шесть попутных машин, стоявших на светофоре.

Пять транспортных средств вспыхнули, погибли два водителя, пострадала пассажирка одного из автомобилей – ей потребовалась госпитализация.

Из-за инцидента трасса была перекрыта с 05:30 по 13:00 часов по московскому времени.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".