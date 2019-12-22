Захарова уличила Польшу в подрыве двусторонних отношений с РФ

Польша много лет подрывала двусторонние отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление польского МИД с обвинениями в искажении предыстории Второй мировой войны.

"Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства", — цитирует слова Захаровой РИА Новости.

Ранее МИД Польши распространил заявление, в котором выразил "тревогу и недоумение", а также "недоверие и обеспокоенность" в связи со словами президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.

Официальная Варшава назвала слова российского лидера "ложной картиной событий" и предложила возобновить работу Российско-польской группы по сложным вопросам международных отношений. Эта группа была создана в 2002 году, но ее работа не раз прерывалась. В последний раз это случилось в 2015 году, после того как свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.

На Большой пресс-конференции 19 декабря Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Президент РФ отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".

Между тем Польша уже много лет отстаивает позицию, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.