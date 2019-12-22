Сборная России победила в общем зачете Сурдлимпийских игр

В итальянской долине Вальтеллина-Валчавенна завершились XIX зимние Сурдлимпийские игры. Сборная России завоевала на турнире 50 медалей, выиграв общекомандный зачет.

На счету россиян 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград. Второе место оказалось у сборной Италии (5, 0, 2). Третьими стали украинские спортсмены (4, 4, 3).

В зимней Сурдлимпиаде-2019 приняли участие более 500 спортсменов с ограничением слуха, представляющих 33 страны.