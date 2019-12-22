"Маму Гарри Поттера" обвинили в трансфобии

Писательницу Джоан Роулинг, известную по серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, обвинили в трансфобии (нетерпимости к трансгендерам – людям, одевающимся в одежду, более типичную для противоположного пола), сообщает The Guardian.

Критика началась после того, как Роулинг на своей странице в "Твиттере" поддержала уволенную сотрудницу лондонского Центра глобального развития Майю Форстетер. Женщина лишилась своей работы после того, как высказала свое мнение о том, что мужчина не сможет стать женщиной. В своем микроблоге Роулинг написала, что человек может одеваться как хочет и называть себя как хочет, "но увольнять женщину лишь за заявление о том, что пол — это реальность?" В комментариях подписчики тоже разделились на два лагеря, одни находили слова Форстетер резонными, другие выражали разочарование позицией "когда-то любимой писательницы".

Скандал вокруг позиции Роулинг по вопросам пола разгорается не в первый раз. В прошлом году писательницу раскритиковали за лайк поста о "мужчинах в платьях".