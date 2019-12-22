"Маша и Медведь" на испанском и английском набрали по 10 миллионов подписчиков на YouTube

Испанский и английский YouTube-каналы российского мультсериала "Маша и Медведь" набрали по десять миллионов подписчиков каждый и получили от видеохостинга особые отметки — "бриллиантовые кнопки". Их присуждают только тем каналам, на которые подписаны десять миллионов человек и более.

"Маша и Медведь" стал первым российским анимационным проектом, добившимся такого успеха среди англо- и испаноязычной аудитории YouTube, передает телеканал "Россия 24". В этом году мультсериал о похождениях девочки и ее друга-медведя отмечает десятилетие. Его перевели на 36 языков и показывают в более чем 100 странах. В ноябре мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых востребованных детских шоу мира.