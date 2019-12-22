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22 декабря 201914:23

Погибший и двое пострадавших: фатальная авария на МКАД попала на видео

Youtube/РИА Регион Онлайн

Камера наблюдения запечатлела аварию с летальным исходом, произошедшую вечером в минувшую субботу, 21 декабря, на Московской кольцевой автомобильной дороге.

 

Судя по видео, два автомобиля стояли на МКАД после небольшого ДТП. В них врезалась третья легковушка, водитель которой по каким-то причинам не заметил помеху в своей полосе.

Как сообщали СМИ, в результате инцидента погиб один человек, еще два – получили травмы.

Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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