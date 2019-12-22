Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за два с лишним миллиона рублей

Часть уникальных драгоценностей легендарной певицы Людмилы Зыкиной ушла с аукциона. Мемориальные торги прошли в воскресенье, 22 декабря.

На продажу были выставлены 63 предмета. Общая предпродажная стоимость украшений (эстимейт) составила 5 миллионов рублей. Тем не менее только любимые серьги Зыкиной с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами были проданы за 2 миллиона 300 тысяч рублей (при эстимейте в 1 миллион рублей).

Еще одним топ-лотом аукциона стало эксклюзивное колье певицы, созданное бакинскими мастерами. Согласно семейному преданию, его Зыкиной преподнес занимавший тогда пост президента Азербайджана Гейдар Алиев (он возглавлял республику в 1993-2003 годах). Драгоценность подали за 1 миллион 200 тысяч рублей при первоначальной цене в 1 миллион рублей, пишет РИА Новости.

Проведение аукциона стало возможным после того, как наследники певицы подписали окончательное соглашение относительно реализации наследуемого имущества.

Вторая часть украшений Зыкиной будет выставлена на торги в будущем году. Предполагается, что часть вырученных средств будет направлена на увековечивание памяти знаменитой певицы.