Декабрь в столице может стать самым малоснежным в истории погодных наблюдений

Нынешний декабрь в Москве может войти в тройку самых теплых декабрей за последние 50 лет и стать самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, сообщает Центр погоды ФОБОС. Средняя температура в настоящее время составляет около 1 градуса тепла — это более чем на 6 градусов выше климатической нормы.

Этот месяц может оказаться самым малоснежным за последние 70 лет. Пока рекорд по этому показателю принадлежит декабрям 1960 и 2008 года — оба раза в Москве за месяц было лишь по 10 дней со снегом.

В нынешнем декабре таких дней было всего пять, и до 25 декабря образование снежного покрова в Москве не ожидается. В последнюю неделю года прогнозируется лишь небольшой снег, который немного припорошит землю.

При этом за последние полвека более половины — 52 процента декабрей в столице — характеризовались снежным покровом в течение всего месяца, а в 38 процентах случаев снежный покров лежал на протяжении 24-30 дней. Из общей картины выпадают только три года: в декабре 2015 года было всего 20 дней со снежным покровом, в декабре 2006-го – 13, а в декабре 2008-го – только 10.