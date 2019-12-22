Колесо от грузовика по затейливой траектории поразило легковушку в Китае. Видео

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в минувшую пятницу, 20 декабря, на улице в городе Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун.

Колесо, отвалившееся от грузовика, выкатилось за пределы проезжей части, но после нескольких рикошетов вскоре вернулось обратно.

Серия отскоков по затейливой траектории привела "снаряд" в среднюю полосу, где он поразил легковой автомобиль. В результате столкновения колесо частично влетело в салон машины.

Как сообщают местные СМИ, водитель отделался незначительными ссадинами.