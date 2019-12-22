Умер режиссер "Алых маков Иссык-Куля"

В Киргизии скончался режиссер Болотбек Шамшиев — режиссер, снявший "Алые маки Иссык-Куля", "Белый пароход" по Чингизу Айтматову и другие картины, сообщает "Спутник.kg".

Шамшиев родился в столице Киргизии Фрунзе (ныне – Бишкек) в 1941 году. Закончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Александра Згуриди). Еще будучи студентом, дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько "Зной".

Большинство фильмов Шамшиева сняты на студии "Киргизтелефильм". Особую славу ему принесли детективы "Выстрел на перевале Караш" и "Алык маки Иссык-Куля" с Суйменкулом Чокморовым, а также "Волчья яма" с Талгатом Нигматулиным.

Отдельный пласт творчества Шамшиева – экранизации произведений Чингиза Айтматова: "Белый пароход", "Ранние журавли", "Восхождение на Фудзияму" по сценарию писателя.

С приходом к власти президента Аскара Акаева вынужден прекратить работу в кино. "Пятнадцать лет я не снимал фильмы, потому что президент Акаев не хотел, чтобы я работал. Акаев не давал денег не только на кинематограф, но и вообще на культуру, его она не интересовала", – вспоминал Шамшиев. В этот период он занимался режиссурой массовых праздников и спортивных мероприятий: тысячемильных скачек по Великому шелковому пути «Ашхабад — Талес», театрализованного представления, посвященного тысячелетнему юбилею эпоса «Манас» и др.