Пресс-конференция Владимира Путина: большой разговор о жизни страны

Автор: Дмитрий Киселёв

Большой пресс-марафон. 19 декабря состоялась ежегодная — 15-я по счету — Большая пресс-конференция Владимира Путина. В зале — порядка 1800 журналистов, нетерпеливо мечтающих задать свой вопрос. Обычно этот формат — подведение итогов года. Сейчас, что логично, Путин подвел и некоторые итоги д

вадцатилетия, ведь именно в декабре 1999-го он встал у руля страны.

Оценивая результат двадцатилетия, Путин был далек от того, чтобы связать успехи лишь с собой, но и напомнил, какую страну принял. Ведь мы настолько привыкли к тому, что сейчас, оглядываясь назад, полезно точно настроить фокус.

"В 2000 году проходили активные боевые действия на Кавказе. С применением танков, авиации и другой тяжелой техники. Вы понимаете? Я так остро воспринял вопрос на встрече с правозащитниками, когда известный кинорежиссер, которого я очень люблю и уважаю, сказал: может быть, нам переписать все сначала? И я, помните, что ответил? Мы переписали один раз, в 2017 году. И слова помним, наверное. "Мы разрушим до основания, а затем мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем". И вот теперь мы пытаемся установить фамилии тех, кто в это поверил, на Бутовском полигоне и в других местах массовых расстрелов. Это очень опасный путь. У нас сегодня один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности государства. А было сколько? Инфляция — 3,25%. В 90-х годах – 200%, даже было и 300%. Вы представляете? Забыли уже все просто, что это такое. Это другая экономика совсем. На этой базе можно решать вопросы, связанные с обеспечением нашей безопасности. Вооруженные силы, они во что превратились? А вспомним настроения в обществе, когда с офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте. Тоже подзабыли. Но ведь это было. И совсем недавно. А потом выяснилось, что, оказывается, без Вооруженных сил государство-то жить не может. И сейчас мы все, я думаю, гордимся уровнем развития наших Вооруженных сил. Они стали одними из самых высокотехнологичных в мире. Но это все в совокупности, на мой взгляд, является не моим, а нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и все другие народы РФ в период 90-х — начала 2000-х годов, — это само по себе подвигом можно назвать", — заявил президент.

Автор: Александр Христенко

Журналисты все тянут руки. Конкуренция – большая. У репортера из Болгарии, похоже, вопроса не было — он держал в руках икону покровителя двух стран и хотели подарить ее Путину. Вот у кого-то в руках портрет Есенина, а вот маршал Конев. И, конечно, прозвучал вопрос о предстоящем праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Не жалеете ли вы о том, что в сводной колонне победителей не будет военнослужащих из всех республик Советского Союза, включая Украину и Грузию?

- Я жалею, что нет Советского Союза. А что касается их участия в параде, это их выбор. Думаю, что и для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины. Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении этноса восточнославянского, русских и тех же самых украинцев. Вот о чем шла речь. Когда я слышу, что, может, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает. Вот о чем речь, — заявил Владимир Путин.

- Что вы можете сделать для стратегической стабильности? Более конкретно, для продления договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3?

- Мы дали наши предложения. Я уже говорил, хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашения СНВ-3. Вот если завтра пришлют нам по почте или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть поставят там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент. Но если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо, — считает глава российского государства.

Санкции, задуманные США как инструмент давления на нашу страну, в России в итоге смогли повернуть в пользу развития и даже создания целых отраслей, в том числе тех, что остались на Украине после распада СССР. А Майдан окончательно разорвал военно-технические связи. В результате ключевым и еще недавно незаменимым украинским предприятиям, как, например, запорожский "Мотор Сич", где производились двигатели практически для всех российских вертолетов, нашли замену.

"Мы истратили огромные деньги, там триллионами измеряется, на импортозамещение, если взять из всех источников. Но результат какой! Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения. Теперь есть. Мы построили заводы. Прежде всего в Петербурге", — отметил Владимир Путин.

А на российские морские суда, в том числе военные корабли, газотурбинные двигатели поставлял украинский завод "Зоря-Машпроект" — это переименованный Южный турбинный завод. Уникальное предприятие было создано под эти конкретные задачи в Николаеве, конечно, еще в советские времена, а потом досталось Украине.

"У нас не было двигателей для морских судов, не было просто в России такой отрасли. Оказалось, что это — отдельная отрасль целая. У нас теперь есть, причем нового поколения, эффективно работающая. Мы целую отрасль создали, науку, школу, производство развернули. В сфере обороны просто огромный рывок сделан", — сказал Владимир Путин.

Ну, и где точно результат работы именно последних лет, так это в сельском хозяйстве. В свое время Советский Союз закупал пшеницу за границей. Россия сегодня собирает хлеба столько, что хватает и себе, и на экспорт.

"Мы — номер один. Мы обошли и США, и Канаду. 46% роста в сельхозпроизводстве. В 2,6 раза экспорт вырос. 24 миллиарда долларов мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции", — заявил Путин.

Инвестиции в новые производства должны дать результат и сказаться прежде всего на благосостоянии граждан. Путин признает проблему: "Действительно, в последний год мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и это очень плохо. Но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП".

- Владимир Владимирович, Фонд национального благосостояния растет. Там триллионы. Все-таки копить или тратить? Почему мы так боимся инфляции?

- Мы не боимся инфляции. Инфляция — это повышение цен, а мы не хотим повышения цен. У нас последние данные по инфляции — 3,25%. Что касается резервных фондов и Фонда национального благосостояния. 20% из Фонда национального благосостояния, они так или иначе уже находятся в экономике. Из них, по-моему, 8% потрачены на прямые крупные инфраструктурные проекты. Например, ЦКАД в Москве. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что у таких фондов есть еще, может быть, самое главное предназначение — это обеспечить стабильность национальной валюты. И фонд это делает. Это в известной степени подушка наша безопасности, — отметил Путин.

Был задан и почти традиционный вопрос — о выносе тела Ленина из Мавзолея. Ответ получили максимально развернутый: "Что касается фигуры Ленина в нашей истории, он был, скорее, не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода и состава Советского Союза. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас еще между республиками бывшими Советского Союза имеют место быть, и даже внутри РФ 2 тысячи таких точек. Стоит только отпустить на секунду, мало не покажется. Исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения. Все Причерноморье, западные земли российские были переданы на Украину со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине". Потому что Украина сельская была территория, и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства. Раскулачивали подряд по всей стране. Но это несколько странноватое решение. Тем не менее оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина. И теперь мы с этим разбираемся. Но что они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией. Как только партия затрещала, начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Я длительное время проработал в разведке, которая была составной частью очень политизированной организации — КГБ СССР. И у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Теперь что касается тела или не тела. Дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, не нужно трогать, во всяком случае до тех пор, пока у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения советских лет".

Украинскому журналисту Путин, как всегда, сам дал возможность высказаться. Зашла речь и поддержке Украины со стороны США, которые предлагают любую помощь, кроме финансовой.

"Если хотели помочь, лучше бы денег дали. Что денег не дают Украине? Ну, правда?! Ведь денег почти не дают, дают только что? Гарантии на возможные кредиты. Это же не живые деньги. Теперь землю требуют, чтобы начали продавать. Для украинцев земля сакральное значение имеет. И я могу это понять. Это золотые земли. Конечно, оппозиция сразу же воспользовалась этим. Начинает там наносить теперь внутриполитические удары по Зеленскому. Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины, хотят якобы им помочь. Хотят на самом деле что сделать? Чтобы Украины пополняла свой бюджет за российский счет. Сами дайте денег, помогите. Дайте по льготным ставкам кредиты хорошие на долгий период. Фига с два, ничего нет", — сказал президент.

Десятки разнообразных вопросов международной и внутрироссийской тематики, серьезные и полушутливые реплики продолжали сыпаться. Большая и почти личная история прозвучала в ответе на вопрос о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания Героя России.

"Когда я познакомился с его отцом, с первым президентом Чеченской Республики, он ведь пришел сам. Он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией. Он мне сказал: мы думали, что нам с некоторыми нашими исламскими странами будет лучше, мы поняли, что это не так. Они начали подчинять нас своей воле. Вот эти экстремистские различные полутеррористические или террористические формирования. Мы не хотим, сказал он, я теперь понимаю, что нам лучше с Россией. Это был его выбор. Вы знаете его судьбу. Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил на те праздники. Потому что он у меня был перед этим. В кабинете сидел. Я говорю: оставайся. Нет, я поеду, я должен быть там у себя дома. И его взорвали, как известно. Действующий президент, его сын. Он ведь до сих пор подвергается значительно опасности в ежедневном режиме. Кроме этого, он еще лично принимает участие в различного рода боевых операциях. Мне вот директор ФСБ как-то докладывал о ликвидации одной из банд. Я говорю: ребят представь своих к государственным наградам. Он говорит: это не мы, это кадыровцы. И он сам? И он сам. Я говорю: я же ему запретил! Ну, его не остановить, под пули лезет. Поэтому я указов о награждении Героем России просто так не подписываю. Посмотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографию нескольких лет назад. Площадь Минутка. Вспомните, как Грозный выглядел. Как Сталинград после Сталинградской битвы. Вот именно так. А сейчас посмотрите, как у нас. В принципе, Кадырову можно было бы и Героя труда дать. Но он молодой еще, подождет", — подчеркнул Путин.

Новый толчок развитию всех российских регионов должны дать нацпроекты. На 2 года выделены огромные деньги — 7 триллионов рублей.

- Нужно ли пересматривать установленные в нацпроектах цели?

- Пересматривать здесь ничего не нужно, — уверен президент. — Из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, а 12 не реализованы. Но по такому важнейшему направлению, скажем, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили эту задачу на текущий год — превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем.

- Не считаете ли вы, что, может быть, пришло время как-то перетряхнуть и "почистить" наши правоохранительные органы?

- Что касается "чисток", мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далекой истории, как может показаться. И лучше никаких "чисток" нам здесь не проводить. Во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности. И работают достаточно эффективно, — заявил Путин.

- Правда ли, что у грядет новая пенсионная реформа?

- Никакой новой пенсионной реформы не готовится. Никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается в следующем году. Пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция — 3,25. То есть темп в 2 раза выше будет индексация пенсии, чем инфляция, — пояснил глава государства.

В преддверии новогодних каникул не мог не возникнуть вопрос о последних инициативах некоторых глав регионов — о дополнительном выходном дне.

- 31 декабря полстраны, не те, у кого сменный график, все равно не работает, а только делает вид. Может, уже пора сделать этот день выходным? Например, за счет рабочей субботы. Мы спокойно сможем подготовиться к празднику. Наши жены вам "спасибо" скажут.

- Лучше, если ваши жены будут говорить "спасибо" вам. Это будет укреплять семью. Семья — ячейка общества. Что касается выходного 31-го, в принципе, это можно сделать. Надо просто спокойненько все это проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то дополнительный день в мае, — считает Путин.

На пресс-конференции президент ответил более чем на 70 вопросов, а потому журналистская удача улыбнулась и репортерам ВВС. Беспрецедентный формат прямого открытого общения.