Фанаты "Мальме" лишили носа статую футболиста Ибрагимовича

С тех пор как экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского клуба "Хаммарбю", фанаты "Мальме", чьим воспитанником является 38-летний игрок, всю свою ненависть обрушили на статую знаменитого шведа. На этот раз им удалось отпилить у нее нос.

"Никаких заявлений пока не поступало, но мы получили информацию о нанесенном статуе уроне", – приводит слова представителя полиции региона "Юг" Катарины Русин ТАСС.

Ранее статуя Ибрагимовича была облита серебристой краской. Позже ей попытались отпилить ногу. После этих случаев местная полиция огородила прижизненный памятник шведу забором. Однако это не помогло.

JUST NU: Zlatan-statyn utsatt för ny skadegörelse • Näsan avkapad.https://t.co/ohyRywpcdB — Expressen (@Expressen) December 22, 2019

Напомним, что статуя появилась в Мальме в начале октября 2019 года. На торжественной церемонии присутствовал сам футболист, тогда выступавший за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".