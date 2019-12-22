"Боткинские бараки": крупнейшая больница страны похожа на свое историческое название

В ходе нынешней пресс-конференции президента куда больше, чем в прошлом году, было вопросов по социальным темам. Это пенсии, нацпроекты, инфляция, демография, лекарства, медицина. Кстати, подводя итог дискуссии в последнее время о первичном звене здравоохранения, Путин сообщил, что в дополнение к ранее выделенным средствам нацпроекта "Здравоохранение" сейчас добавят еще 550 миллиардов рублей. Зашла речь и о Боткинской больнице в Питере.

Сразу видно — памятник архитектуры и градостроительства, здесь все дышит историей. И плесенью заодно. "Боткинские бараки" — историческое название особой инфекционной больницы, построенной в конце XIX века. Видно с порога — нужен срочный ремонт.

Предбоксник ведет в палату на четыре койки. Рядом — отдельная. "Номер люкс" предусматривает кровать, холодильник, вздувшийся линолеум и трещину в стене. Пока доктор, заваленный медицинскими картами, объяснял нам, что 20 пациентов на одного врача — это нормально, резко стемнело.

Свет быстро починили. А вот с прорывом теплотрассы возились целый день. А ведь это — по прежнему крупнейшая инфекционная больница страны, клиническая база медицинских вузов. Теперь местная достопримечательность — черный лебедь — творение рук талантливых медиков — застывший на фоне полуразрушенного корпуса иммунологической лаборатории. Действующей, как ни странно.

И вот парадокс: здесь нет текучки кадров, никто не хлопнул облупившейся дверью — врачи работают. На пределе. С дежурствами, без выходных.

Главный врач больницы Алексей Яковлев раздражен вниманием прессы — в этих грязных стенах теперь не протолкнуться от журналистов, а про новую Боткинскую забыли. А ведь вот они, эти корпуса — примерно половину Боткинской больницы два года назад "переселили" в другой, северный, район Петербурга. Новейшее оборудование, современные стандарты. Даже сам Алексей Авенирович здесь выглядит иначе, не узнать: подтянут, в белом халате.

Фактически — две разные клиники. Но одна проблема — общая. Вопрос о зарплатах медиков — первостепенной важности. Об этом заговорили уже на уровне Совета законодателей. Среднюю по стране подсчитали в Министерстве здравоохранения.

"Ни один приходящий в первичное звено молодой специалист не будет получать 16 тысяч при средней по регионам 79 тысяч", — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Но у нас нет в среднем таких заработных плат близко", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этот же вопрос прозвучал и на пресс-конференции президента.

"Первое, что надо сделать, — избавиться от этой несправедливой дифференциации. Нужно изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах от 30 до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране, нужно создать единый подход к стимулирующих выплатам. Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат и в социальной сфере, прежде всего в медицине", — отметил Владимир Путин.

Дженерики, заменители оригинальных препаратов, тоже стали одной из главных тем.

"Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они самые дорогие. Но, безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, и их нужно регистрировать. Но надо не забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли. В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. Раньше такого не было. Если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня. По-другому бы их просто не брали. Но есть вещи, к которым нужно подходить тонко. Люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства, и надо это иметь в виду и дать возможность людям пользоваться этими лекарствами. И у Минздрава есть здесь определенные предложения", — отметил Владимир Путин.

По многим позициям вопрос уже решен. В страну начались поставки пока не зарегистрированного в России оригинального антибиотика для детей, больных муковисцидозом. Такая же ситуация и с "Фризиумом". И вот в Россию легально ввезена уже третья партия так необходимых противосудорожных детских лекарств. Но проблема требует системного подхода.

В Алмазовском центре в Петербурге считают, что удар по репутации дженериков нанесли всего несколько неэффективных препаратов, ведь большинство заменителей оригинальных лекарств работают и применяются во всем мире.

"Если говорить о пациентах кардиологического профиля, то там абсолютное большинство дженериков. И мы их используем. И нет необходимости в оригинальных препаратах", — заверил Евгений Шляхтов, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

Операция по стентированию. Монитор, ангеограф, аппарат компьютерной томографии — все в движении, технологии — космические. Алмазовский центр — это гордость Петербурга. Видеопанель и микрофоны — медицинский консилиум, телемост с регионами, обсуждают сложный клинический случай, в том числе и применение необходимых препаратов.

В этом году, как отмечали на том же Совете законодателей, перебои в поставках лекарств произошли в 42 регионах России.

"Просто констатировать, что лекарства становятся недоступными, а люди часто покупают те лекарства, которые абсолютно бесполезны и не оказывают никакого лечебного воздействия, только чтобы просто что-то прописать, дальше так нельзя", — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Уже приняты принципиальные решения на правительственном уровне. Предстоит обязательная перерегистрация цен на жизненно-необходимые препараты. Сейчас таких в списке примерно 760.

"Если производитель завышает стоимость препарата в России по сравнению с зарубежной, то цена на это лекарство будет снижаться. Таким образом, мы будем стремиться к тому, чтобы снижать и общую стоимость препаратов", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

Все эти решения, конечно, обсуждают сегодня и в Алмазовском центре, и в клинике имени Боткина, где очень надеются и на скорый ремонт, и на обеспечение лекарствами, и на справедливые зарплаты.