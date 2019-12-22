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Стрельба в Америке 26 минут назад

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22 декабря 201916:23

Стрельба на вечеринке в Чикаго: 13 раненых

twitter.com

В одном из жилых домов американского Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба. В местные больницы с ранениями различной степени тяжести госпитализированы по меньшей мере 13 человек.

По данным чикагской полиции, ЧП произошло в районе Энглвуд, в доме, где, возможно, была устроена вечеринка, пишет РИА Новости.

Ведется расследование. Никаких других подробностей об инциденте не приводится.

В октябре в перестрелке в Чикаго погибли трое граждан Болгарии и один американский гражданин. Тогда мэр Чикаго Лори Лайтфут написала в соцсетях, что, к сожалению, подобные инциденты в США не такое уж редкое явление.

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