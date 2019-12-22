Футболисты "Аталанты" отправили в ворота "Милана" пять мячей

В чемпионате Италии по футболу завершился матч 17-го тура между "Аталантой" и "Миланом". Хозяева поля разгромили "россонери" со счетом 5:0. Один из мячей в этой встрече забил бывший полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич.

Помимо хорватского футболиста за "Аталанту" отличились Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич, дважды поразивший ворота соперника.

"Милан" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 21 очко после 17 игр. "Аталанта" с 31 баллом поднялась на пятую позицию.