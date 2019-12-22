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22 декабря 201920:43 Михаил Антонов

"Северный поток-2": Америка срывает стоп-кран

"Северный поток-2": Америка срывает стоп-кран

20 декабря вступили в силу американские санкции по "Северному потоку-2". В тот же день укладка труб по дну Балтийского моря была приостановлена до выяснения всех деталей.

20 декабря на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном президент США подписал военный бюджет на следующий год, вводящий санкции против 350 подрядчиков, задействованных в строительстве "Северного потока-2".

К этому знаменательному моменту из американского Сената в швейцарский город Сhвtel Saint Denis пришло письмо на имя Эдварда Хеерма — исполнительного директора компании Allseas, которой принадлежат морские трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter, работающие на Балтике. Это письмо должно войти в учебники по юриспруденции и дипломатии отдельной страницей. Просто шедевр, достойный пера О'Генри. Не хватает только требования положить полторы тысячи долларов в картонную коробку и подписи: "Два злодея".

"Уважаемый господин Хеерма, президент Трамп подпишет национальный оборонный бюджет на 2020 год. Статья 7503 бюджета уполномочивает президента ввести широкие санкции на иностранных граждан и компании, предоставляющих суда для прокладки глубоководного трубопровода "Северный поток-2". Мы понимаем, что Россия платит вам большие деньги, чтобы закончить строительство, но продолжение работы хотя бы на один день после того, как президент подпишет бюджет, поставит вашу компанию перед лицом разрушительных и фатальных санкций. У вас — двоякий выбор: остановитесь немедленно, не заканчивайте трубопровод или сделайте глупую попытку завершить работы, поставив компанию под угрозу быть вышвырнутой из бизнеса навсегда", — говорится в письме.

Написали это два сенатора-республиканца — Тед Круз и Рон Джонсон. Серьезные мужчины. В 2016 году, в период внутрипартийных праймериз, Круз — тогда один из конкурентов Трампа — упоминался газетой Guardian в связи с его тесными контактами с американскими нефтяными и газовыми баронами, которые профинансировали кампанию Круза щедрее, чем всех его соперников, — чек на 25 миллионов долларов.

Президентом не стал, но лоббистом остался. Отрабатывает. Если бы это написал кто-то другой, может быть, кто-то бы и поверил, а в исполнении Круза письмо вскрывает истинную подоплеку беспокойства Вашингтона об энергетической безопасности Европы — стремление американских корпораций выдавить Россию с европейского рынка. Заставить немцев покупать дорогой сжиженный газ, чтобы их товары потеряли привлекательность в мире, а у Штатов появились бы деньги на что-нибудь вроде новой программы звездных войн.

Поэтому стоило только в 21 декабря утром американскому послу в Германии Гренеллу чирикнуть в Twitter "Мы солидарны с 15 европейскими государствами, Еврокомиссией и Европарламентом, ранее озвучившие свои опасения касательно "Северного потока-2". Наша позиция – проевропейская, диверсификация", как он тут же узнал, кто он такой и куда ему идти: "Придурок, возвращайся в США! Ты со своими нравоучениями нам здесь не нужен. Маленький жадный торговец газом выполняет свою миссию". Иди к черту! Ты относишься к Германии, как к платящему дань вассалу". Многие немцы оставили свое мнение под твитом Гренелла, в нецензурной форме выразив то, что их политики говорили все последние дни языком международного общения.

"Мы выступаем против экстерриториальных санкций. И речь не только о тех санкциях, которые были приняты накануне. Такая же проблема существует и в ситуации с Ираном. Я не вижу никакого другого выхода, кроме того, как вести переговоры, но очень решительные, о том, что мы не одобряем такой подход, при котором эффекта ожидают от экстерриториальных санкций. И сейчас мы видим, как ситуация с "Северным потоком-2" продолжает развиваться", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Партнеры Меркель по коалиции — социал-демократы — предложили разработать комплекс контрсанкций в отношении США. Однако, как сообщил координатор правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер, Германия, хоть и расценивает акцию Вашингтона как вмешательство во внутренние дела, не намерена отвечать на действия американцев, потому что санкции направлены не против немецкого государства, а против частных компаний.

Частники испугались: Allseas сообщила о приостановке своего участия в "Северном потоке-2" до выяснения у американского Минфина масштабов, грозящей ей катастрофы. Окончательный выход швейцарцев из проекта не похоронит трубопровод, но отодвинет сроки окончания строительства. Неприятно. Однако Германия нашла способ отомстить.

Сорвать "Северный поток-2" — это только часть американского плана по энергетической экспансии на европейский рынок. Для полного счастья необходимо еще обнулить украинский газовый транзит. Прежние киевские власти сделали все для того, чтобы он закончился вместе с контрактом, истекающим 1 января 2020 года.

Украина судилась с "Газпромом", затягивала реформу "Нафтогаза", из которого европейцы требовали выделить самостоятельного оператора газотранспортной системы, и спекулировала российским газом, выдавая его за европейский и обдирая собственного потребителя. Пока не понятно, откажется ли Киев от схем, связанных с псевдореверсом, и станет закупать газ напрямую в России с большой скидкой, но ясно, что нынешнее руководство украинской энергетики не считает газовую войну с Россией полезным мероприятием.

Привет Вашингтону: 19 декабря на 10-часовых переговорах в Министерстве экономики Германии согласован порядок экстренных мер по подписанию нового транзитного контракта. Принципиальная договоренность об этом была достигнута на "нормандской встрече" в Париже, и Германия положила все усилия к тому, чтобы у Киева не закружилась голова и не разыгрался аппетит от введения санкций в отношении "Северного потока-2".

А признаки этого, разумеется, были. Но из Берлина разъезжались довольными, чтобы уже на следующий день встретиться в Минске и подписать протокол. Все прежние споры урегулируются во вне судебном порядке. Контракт будет на пять лет. Украина получит 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Все текущие споры урегулируются во вне судебном порядке.

"Понятно, что Украине хотелось получить максимально длительный срок оказания этой услуги, так сказать. Мы договорились, что зафиксируем пятилетний контракт, пятилетний объем, пятилетний график. И в том случае, если у нас больше конфликтов, претензий взаимных, которые сопровождали все наше сотрудничество, в том числе в течение предыдущих десяти лет, не будет, то мы рассмотрим возможность продления этого контракта на следующие регуляторные периоды, а такими периодами является пятилетний срок. Очень важным является именно то, что мы решили одним махом разрубить этот гордиев узел, снять все взаимные претензии", — заявил Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ.

В следующем году через ГТС Украины пойдут 65 миллиардов кубометров газа, в поселяющие годы — по 40. Это связано с началом эксплуатации "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Иллюзий относительно того, что американские санкции способны похоронить эти проекты, нет ни в Киеве, ни в Вашингтоне.

Две новости. Одна — плохая, другая — хорошая. Нет худа без добра. В случае подписания транзитного контракта Украина вернет себе статус важнейшего участника европейского газового рынка. В этой части самоубийственный Майдан можно будет считать законченным. Как пишут немецкие газеты, газовое соглашение открывает перспективу для политической нормализации между Россией и Украиной. Дружбы пока не будет. Будут более-менее спокойные, прагматические отношения.

Текст: "Вести недели"

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