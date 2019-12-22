Грабители тащили жертву за своей машиной почти 70 метров. Видео

Правоохранители из города Сент-Пол, расположенного в штате Миннесота на севере США, обнародовали кадры ограбления с продолжением, произошедшего в минувшее воскресенье, 15 декабря.

Как рассказал представитель полицейского департамента, нападение произошло в тот момент, когда женщина укладывала покупки в багажник своего автомобиля после визита в гипермаркет.

Злоумышленник выхватил дамскую сумочку и прыгнул в машину, где его ожидали подельники.

Рука женщины запуталась в ремешке сумки, однако это совершенно не смутило грабителей – они достаточно резво стартовали с места и протащили даму по асфальту около семидесяти метров.

Известно, что пострадавшая, отделавшаяся легкими травмами, стала одной жертвой одного из двух десятков ограблений, совершенных за несколько дней по одинаковому сценарию.

Местные полицейские до сих пор не сумели поймать подозреваемых – группу чернокожих в возрасте до тридцати лет.