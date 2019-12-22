Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. "Не позднее сентября 2020 года", – цитирует Новикова ТАСС. По словам представителя Минкомсвязи, уже готова финальная версия дорожной карты, которая согласована Россией и ждет подписания с белорусской стороной.

В марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Плата за входящие звонки в Союзном государстве отменяется в течение полугода после этого, то есть не позднее сентября 2020 г. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что роуминг между Россией и Белоруссией отменят в следующем году и что конкретная дата уже определена. Решение вступит в силу рамках пакетного соглашения.

Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с конца 2018 года. 20 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Петербурге, где согласовали интеграционные вопросы по поводу сельского хозяйства, таможни и связи.