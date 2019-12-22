Возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе в Уфе

В связи с пожаром на уфимском "Опытном заводе "Нефтехим" возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности.

Следователи изъяли документацию, провели осмотр место происшествия и допрашивают сотрудников предприятия. Причина возгорания будет установлена в ходе пожаро-технической судебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что на заводе объяты пламенем 2 тысячи квадратов. По предварительным данным, воспламенился компонент технологической жидкости для антикоррозийной обработки труб нефтепровода, и вскоре горели 250-литровые канистры.

В тушении пожара принимали участие 140 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Здание находится в промзоне, так что жителям Уфы ничего не угрожало, передает "Интерфакс".