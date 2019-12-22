Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси. Победу в ней одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 38 минут, 52,8 секунды.

Второй в масс-старте стала итальянка Доротея Вирер. В тройке призеров также оказалась шведка Линн Перссон. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место.

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе. Соревнования пройдут с 9 по 12 января 2020 года.