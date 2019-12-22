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Убийство Павла Шеремета 6 минут назад

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22 декабря 201921:17 Антон Лядов

Что вскрыло убийство Павла Шеремета

Что вскрыло убийство Павла Шеремета

Прошедшая неделя в Киеве началась с побоища у стен Верховной Рады. Протестовали против продажи земли. Украинцы опасаются, что тысячи гектаров чернозема уйдут под контроль иностранцев. Как это часто бывает, мирные поначалу протесты быстро переросли в стычки с полицией.

Понятно, что на схватку вышли не простые селяне. Не они закидывали полицию камнями и распыляли перцовый газ. Как всегда, подключились радикальные националисты и делали то, что умеют лучше всего, — стали запугивать власть.

После свежих договоренностей в "нормандском формате" и после того, как ветеранов войны на Донбассе обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета, озлобление националистов на Зеленского пошло в рост. Само же расследование преступления трехлетней давности обрастает все новыми — жуткими — подробностями.

Толпа бросается на полицейских, те выдавливают людей силой. Пятница. Киев. Зал судебного заседания. На скамье подсудимых — Юлия Кузьменко — позывной Лиса. По версии следствия, это она закладывала бомбу под машиной Павла Шеремета.

Женщина, бросающаяся на спецназовцев — одна из тех, кто пришел поддержать Лису. Группа поддержки — из тех, кто ездил в Донбасс во время так называемой антитеррористической операции.

Человек, бегающий по столам представителей истца и ответчика и матерящийся как сапожник, — ее адвокат. Вот он же организует баррикаду у второго выхода из зала. Люди упираются ногами в подиум судьи и держат оборону.

Одни толкают правоохранителей в спину, другие выключают свет в зале. Кто-то залез на кабину для подсудимых, кто-то — вообще на стол судьи. Сочувствующим не понравилось, что заседание перенесли на 4 дня, и они всеми силами пытаются не дать полицейским вывести ее из кабины. Всю неделю они с экранов телевизоров удивлялись: разве могла Кузьменко — детский врач по профессии — подложить бомбу?!

Чтобы отбить Лису у толпы поддерживающих, в суд в итоге присылают дополнительное отделение спецназа. Когда дверь удается открыть, двое военных входят и буквально уговаривают ее выйти. Та, прикрывая лицо и извиваясь, будто в конвульсиях, все-таки выходит. Ее подельник — еще один подозреваемый в убийстве Павла Шеремета — Андрей Антоненко в ночь убийства стоял на противоположной стороне улицы, когда Лиса закладывала бомбу, тоже боролся до последнего.

На неделе выяснилось: в момент, когда к Антоненко приехали полицейские и ждали, пока приедет адвокат, он успел отправить сообщение человеку, который находился в его квартире: "Убери с моего шкафа зеленую штуку. Вынеси и спрячь в сумке".

Следствие нашло эту зеленую штуку. Ею оказалась мина "Мон-50". Внутри — полтысячи поражающих элементов, которые на расстоянии 30 метров способны поражать целое подразделение бойцов.

В составе так называемой АТО Андрей Антоненко прошел путь от музыканта, который приезжал поднимать дух украинским военным до бойца Сил спецназначения. Украинские каналы записывали с Антоненко множество интервью, делая из него образ настоящего героя защитника.

Командир группы специальной разведки Александр Мединский служил бок о бок с Антоненко. "АТО — это основной источник взрывчатки, оружия, а также кадров, которые хоть как-то квалифицированы для использования всего этого. Если мы посмотрим на львиную долю всех преступлений, связанных со взрывчаткой, использованием огнестрельного оружия, мы увидим, что в этом практически всегда замешены ветераны АТО", — рассказал он.

Достижения еще одного подозреваемого — Владислава Грищенко: по версии следствия, он сооружал бомбу для убийства Шеремета. Дом мирных жителей в оселке после того, как там побывал Грищенко и его товарищи по "Правому сектору" (запрещен в РФ) во время боевых действий в Донбассе.

У мародера Грищенко — позывной Буча — который со своими товарищами в доме даже проводки не оставил, — семь судимостей. Со своей супругой, которая тоже является подозреваемой в убийстве Шеремета, они познакомились как раз во время одно из отсидок. Инна Грищенко — позывной Пума.

Блогер Анатолий Шарий провел собственное расследование, в котором обратил внимание на здание, возле которого мог находиться человек, который и нажал на пульт управления, и дал сигнал для взрыва машины Шеремета.

"Оно стоит официально на учете СБУ как конспиративное помещение и используется СБУ со времен расследования дела Гонгадзе", — рассказал Шарий.

О том, что рядом с местом убийства в ночь взрыва находился сотрудник СБУ Игорь Устименко, сообщалось еще 2 года назад. Однако никакого расследования, кроме замечания СБУ, что Устименко в тот момент уже не работал, так и не было. Причем в том же здании находилась еще одна приметная организация.

Дмитрий Корчинский — одиозная личность, один из самых радикальных националистов Украины. Известен своими фразами, что Украина победит не тогда, когда вернет Донбасс и Крым, а когда возьмет Москву.

Во время боевых действий в Донбассе Корчинский воевал в составе батальона "Шахтерск", который в итоге был расформирован за мародерство. Случайно ли в одном месте находились и националисты, и человек, связанный с СБУ, предстоит разбираться следствию. Но о том, что у Корчинского есть связи в Службе безопасности Украины, он говорил открыто.

"Надо серьезно отрабатывать связь всех фигурантов со Службой безопасности Украины, потому что она, как правило, всегда контролирует все такие маргинальные, противозаконные группировки. Я думаю, все было известно о людях, но никто не предпринимал никаких действий. Именно поэтому исчезли 4 самые важные видеозаписи с камер наблюдения, которые позволили бы идентифицировать участников преступления", — считает Александр Мединский.

Видео с четырех камер не найдено до сих пор спустя три с половиной года расследования. Следующее заседание назначено на 23 декабря.

Текст: "Вести недели"

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