Адвокат Родченкова отверг обвинения СК РФ в адрес своего подзащитного

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление Следственного комитета России по поводу вмешательства его подзащитного в электронную базу данных LIMS из других стран.

"Родченков не имел возможности подключиться к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Мы даже не знаем, делал ли это вообще кто-нибудь. Это больше похоже на фарс", – цитирует адвоката Associated Press.

Напомним, что 21 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что у следствия появились доказательства вмешательства Родченковым в электронную базу с целью искажения допинг-проб российских спортсменов.

Ранее исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Причиной этого решения стали манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории.