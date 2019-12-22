Фура, выскочившая на "встречку", спровоцировала серьезное ДТП в Татарстане. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей, по утверждению автора ролика, в минувшую субботу, 21 декабря, на трассе в Мензелинском районе Татарстана.

По неустановленной пока причине дальнобойщик не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Фура перегородила полосу и в этом момент в нее врезалось транспортное средство, двигавшееся во встречном направлении.

Удар был такой силы, что содержимое прицепа и некоторые детали автомобилей, в том числе – вырванный двигатель, оказались разбросаны по дороге.

Сведений о погибших и пострадавших в результате ДТП пока не поступало.