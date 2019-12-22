Полковник-миллиардер Захарченко получил выговор за непосещение столовой

Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, содержащийся в мордовской колонии № 5, получил устный выговор. Об этом сообщил адвокат Александр Горбатенко, представляющий интересы экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД. Захарченко, приговоренный к 12,5 года заключения, получил выговор "за непосещение столовой", цитирует адвоката ТАСС.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Ранее в СМИ появлялись сообщения со ссылкой на региональный ФСИН, что Захарченко не питается с другими заключенными в общей столовой. Недавно в деле экс-борца с коррупцией появилась отметка о склонности к побегу.