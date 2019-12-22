Завершились парламентские выборы в Узбекистане

В Узбекистане только что закрылись избирательные участки, передает канал "Россия 24". Страна сегодня выбирала нижнюю палату парламента. За каждый мандат — а их 150 — боролись по пять кандидатов. Для победы нужно было набрать более 50% голосов в своем округе.

К выборам были допущены все политические партии страны: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов - соответственно числу избирательных округов.

Голосовать пришли почти 13 миллионов человек, то есть почти 69 процентов от общего числа избирателей. За обстановкой на участках следило рекордное в истории государства число международных наблюдателей.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что лозунг "Новый Узбекистан - новые выборы" подтверждается. Явка высокая, серьезных нарушений на участках не было, передает "Интерфакс".

Итоги выборов будут подведены в первой половине дня понедельника.