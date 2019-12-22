Мертвые нужнее: расстрельный список российских журналистов, переехавших на Украину

История с убийством три года назад журналиста Павла Шеремета в Киеве ставит всех журналистов, приехавших на Украину из России, совершенно в особое положение. Оказывается, каждый из них взят, образно говоря, на мушку. И взорвать могли каждого. Не повезло Шеремету. Но ведь ничего личного. Воинствующие украинские националисты сами говорят, что нужен был любой известный российский журналист как жертва, чтобы его убийство повесить на Россию.

Так и сделали. После того как взорвали Павла Шеремета, мы тут же услышали про "длинные руки Москвы" и "страну-агрессора". Прямо в день террористического акта тон всем задавал лично тогдашний президент Порошенко: "Убийство совершено с единственной целью — дестабилизировать ситуацию в стране. Возможно, накануне, других событий. Мы не должны забывать, что страна обороняется от российского агрессора и лучшие сыновья Украины отдают свои жизни на фронте. И мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны".

Далее про "страну-агрессора" — из всех телевизоров и тысячи постов и перепостов разгневанных украинцев в Интернете. Потом тему подхватывают иностранные СМИ. И "российский след" — повсюду: Россия вмешалась в американские выборы и привела к власти ненавистного Трампа, Россия отравила в Англии перебежчика Скрипаля, Россия посадила Европу на свою газовую иглу, а в Сирии поддерживает негодяя Асада и не дает прийти туда демократии. Не страна, а монстр. А Украина — на переднем крае борьбы с чудовищем. Под этим соусом Порошенко годами продолжал войну на Донбассе и клянчил деньги у Европы и США. Убитый в Киеве журналист, приехавший из России, при этом очень пригодился То есть мертвый Павел Шеремет оказался куда более ценным, чем живой.

И вот лишь теперь выясняется, что убили Шеремета вовсе не русские, а ветераны карательных действий против Донбасса — группа украинских "патриотов"-социопатов с "арийским" окрасом. Сейчас их официально обвиняют в "дестабилизации социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица". Многие на Украине до сих пор не могут поверить, что такое вообще возможно, и- продолжают искать нестыковки в деле. Подозревают власть в манипуляциях.

Но власть, видимо, взвесила риски: поддерживать режим вседозволенности и безнаказанности для отморозков-националистов или сказать правду и прищучить их. Сознательно выбрала правду. Это хорошая новость. Плохая — в том, что любой мало-мальски известный журналист, приехавший из России поддержать Майдан или просто на заработки, рискует жизнью. В этом смысле Киев — очень опасное для них место. Ведь для людей, убивших Павла Шеремета, личность жертвы вообще не имеет значения. Главное — его публичность и острая антироссийская позиция. Такой персонаж никогда родным среди националистов не станет, но как мясо для провокаций — просто первый сорт.

Своих-то не жалеют. Расстреляли же "небесную сотню" ради того, чтобы подхлестнуть угасавший Майдан и довести до госпереворота. О степени "отмороженности" убийц Шеремета говорит хотя бы запись телефонного разговора Юлии Кузьменко. Уже слышали, но все же еще раз. Красивая 40-летняя украинка, детский врач говорит, что было бы неплохо бахнуть по Киеву из установки "Град", чтобы создать антироссийскую панику в городе.

Дабы поддержать антироссийские настроения уже после убийства Павла Шеремета в свиной крови изваляли журналиста Бабченко. Тут же свалили все на Россию, мол, убила. А потом — не убила, а только хотела убить и какие-то дурацкие объяснения. На другой день покойничек воскрес и вышел под телекамеры вместе с сияющим Порошенко, мол, это была спецоперация, дабы предотвратить покушение на известного журналиста. Мол, Бабченко так сильно ругал Россию, что она обиделась и решила в отместку его грохнуть. Чушь! Но на Украине тогда прокатило.

Не прошло и года, как Бабченко, смекнув, что он — уже "отработанный материал" и теперь точно на мушке, тихо свалил в Норвегию. А потом опубликовал пост уже из Израиля, где сидит без работы и денег.

"Давненько у меня не было ситуации, когда мне приходилось оперировать суммами в один доллар. В общем, вы уже поняли, куда я клоню. За эти два месяца мы с вами написали массу замечательных текстов. За что были неоднократно забанены. И если мои посты дали вам пищу для размышлений, заставили задуматься, принять решение, сделать какие-то действия или просто улыбнуться, заплакать, рассмеяться, то все, как обычно, братцы. Опять же середина декабря. Рождество. Будем считать это премией по итогам года", — пишет Бабченко.

Далее скрупулезно отпечатаны номера его карт, телефонов, веб-кошельков — все, на что можно перевести денег голодающему блогеру из России. В общем, побирается Бабченко, ведь его мусорные тексты никому не нужны. Спустя два дня — новый пост в Facebook от Бабченко. Израиль отказывает ему в разрешении на работу и в виде на жительство. Теперь Бабченко публично боится, что его депортируют в Россию. Это — для повышения самооценки. Но хоть живой. На Украину Бабченко не торопится, ведь там страшно.

Кстати, помните, незадолго до розыгрыша с покушением на Бабченко из Киева в Сеть вбросили список из 47 журналистов — возможных жертв убийства. Мол, за ними охотятся русские. Так вот сейчас ясно, что авторы списка — украинские националисты. И сейчас у людей из списка, образно говоря, на спине мишень нарисована. Националистам они нужнее мертвыми. Шлепнуть парочку — и пусть власть, как и прежде, ищет убийц в "стране-агрессоре". А националисты опять в шоколаде.

Итак, кто в зоне риска?

Евгений Киселев. Наверное, что-то почувствовав, в августе он покинул телеканал "Прямой". В поисках свободы самовыражения Евгений Киселев переехал на Украину еще в 2008-м. Сменил несколько каналов и программ. И вот теперь залег на дно в Интернете. В ноябре на YouTube запустил онлайн-канал "Кисельные берега". Сидит тише воды, ниже травы. Страшно.

В списке и Матвей Ганапольский. На Украине — с 2014-го. Сейчас ведет программу на телеканале "Прямой" и дистанционно подрабатывает на "Эхе Москвы".

В Киеве еще работает бывший замглавреда "Московского комсомольца" Айдер Муждабаев. Крымский татарин. Два года назад получил украинский паспорт. Трудится на первом крымско-татарском телеканале ATR заместителем генерального директора и ведущим ток-шоу "Prime: Муждабаєв". Скушен, но время от времени стремиться привлечь интерес к себе заявлениями об угрозах ему со стороны российских спецслужб.

На Украине сейчас работает и переехавший из России Савик Шустер. Тоже чем не кандидат в сакральные жертвы? Сам ведь рассказывал, как еще в 1984 году в Афганистане делал фальшивую газету "Красная звезда" для разложения советских войск. Явная работа на ЦРУ. А сейчас — в Киеве, ведущий программы "Свобода слова". Заметный персонаж. Сахарная косточка.

Зато тихо на Украине ведет себя Мария Гайдар. Соратница Саакашвили и экс-советник у Порошенко. Получила украинский паспорт и отказалась от российского, много позировала в вышиванке. Так ничем себя не проявив, после президентских выборов 2019-го тихо "растворилась" где-то под Одессой. Пишут, живет в маленькой квартирке и ждет предложений о работе. Уже почти год о Гайдар ничего не слышно.

В зоне риска не только приехавшие из России журналисты. Уже не повезло беглому депутат Денису Вороненкову, расстрелянному зимой 2017-го в центре Киева. Якобы "российский след" нашли сразу. Но потом выяснилось, что убил гражданин Украины. Для жены Вороненкова оперной певицы Марии Максаковой Киев сегодня — тоже зона риска.

Не стали своими на Украине и другие "полезные идиоты" из России. Актер Анатолий Пашинин поехал воевать на Донбасс на стороне Киева. Фотосессии и интервью. Сейчас наверняка бывшим однополчанам нужнее мертвым. Как недавно писали украинские СМИ, сидит теперь Пашинин в Незалежной без гроша и подрабатывает то дворником, то разнорабочим.

Поддержал Евромайан и еще один актер из России — Алексей Горбунов. Воевать не пошел, решил укрепить украинское кино. Однако выяснилось, что ролей для него немного. За пять лет — лишь две. А в России, с грустью вспоминает актер, он снимался в пяти фильмах в год. Пришлось запеть. Выступает Горбунов в малоизвестной группе "Грусть пилота" и признается, что "денег хватает лишь на бензин".

В общем, вся эта "группа поддержки" из России Киеву уже реально не нужна. А вот на роль жертв мстительного Мордора эти россияне — самое оно. Националисты каждого держат на мушке.

Думать, что времена окончательно изменились, пока рано. Вот послушайте, сколь осторожно говорит об атошниках действующий министр внутренних дел Арсен Аваков: "Это замечательные люди. Не значит, что все замечательные, не значит, что есть такие люди, которые совершают преступления. Но надо быть честными, в том числе и перед собой, и если ветеран войны с орденом, молодой парень, снайпер как наемный киллер убивает трехлетнего ребенка, как это было недавно в Киеве возле ресторана, да, он — орденоносец, герой войны, но он — киллер, и мы должны на это реагировать".

Даже приводя вопиющий пример, убийство снайпером трехлетнего ребенка в городе под заказ, Аваков страхуется на случай, если операция Зеленского по заталкиванию националистов в рамки закона потерпит неудачу, ведь у карателей, вернувшихся с Донбасса, — оружие, решимость и обида.