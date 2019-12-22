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22 декабря 201922:26 Александр Балицкий

20 лет вместе с Китаем: за что Макао говорит "спасибо" Пекину

Макао — специальный административный район в составе Китая — отмечает 20-летие перехода под суверенитет Поднебесной. В торжествах в Макао целых три дня участвует лидер КНР Си Цзиньпин.

Бывшая португальская колония вошла в состав Китая по принципу "одна страна — две системы". Однако на фоне протестов в Гонконге, который тоже стал китайской территорией сравнительно недавно, в Макао ситуация вполне спокойная. Может, все дело в том, что там в отличие от Гонконга нет диппредставительства США, некому будоражить народ и настраивать против правительства.

Пряный микс кантонского и португальского здесь начинается с кухни. Ресторатор Бруно Сантос приехал сюда, когда Макао был еще под португальским флагом. С тех пор паста по-маканезски в его ресторане — пожалуй, единственное, что в Макао не изменилось.

"Экономика развилась очень сильно, особенно после открытия здесь казино. Много возможностей появилось для работы", — сказал Бруно.

Единственный регион Китая, где разрешены азартные игры, чей оборот казино превосходит Лаг-Вегас в пять раз. Столица игорного бизнеса уже не только Азии — всего мира. Туристы из материкового Китая — самые желанные гости.

В цепкие руки игорной индустрии приезжающие в Макао туристы попадают уже в аэропорту. Первые, кто встречают гостей в зоне прилета, — представители казино. И тут же — стойки самых крупных игорных заведений. Для гостей — бесплатные шаттлы.

Крутящиеся, как рулетка, двери манят позолотой. А роскошные интерьеры переливаются в зеркалах. Все, что было в Макао, остается в Макао. Позаимствованный у Лас-Вегаса принцип, он и про деньги — по итогам года доход казино здесь превысит 20 миллиардов долларов — и про тайны игорного бизнеса.

- А есть секрет, как выиграть?

- Не играть вообще, — говорит Найл Шон Мюррей, управляющий директор консалтинговой компании по организации игорного бизнеса. — Единственная гарантия, что вы не проиграете. Я не играю сам. Я делаю игру другим.

Интервью с Найлом Мюррреем, чья компания участвовала в открытии как минимум 10 казино, мы записываем в его баре, где стоимость бутылки 15-летнего виски начинается от трех тысяч долларов. Снимать в казино запрещено категорически. Дорогих во всех смыслах клиентов здесь оберегают самым тщательным образом.

Шеф-повар из Петербурга Филипп Сенцов теперь кормит в Макао богатых китайцев. Изысканные блюда с видом на поющие фонтаны, за обшитыми красным бархатом стенами от любопытных глаз и телекамер скрываются комнаты с автоматами и рулеткой. Филипп и сам, когда только приехал, туда заходил. Но азарт быстро прошел, а теперь и руководство официально запретило.

"Сейчас персоналу запретили это делать, потому что проигрывают последние заработанные деньги. Мы подписали бумагу, что в казино не будем ходить, иначе оштрафуют", — рассказал Сенцов.

Здесь из бюджета платят каждому резиденту тринадцатую зарплату. Доходы позволяют. ВВП на каждого жителя бывшего рыбацкого поселка — за 85 тысяч американских долларов. За это здесь говорят "спасибо" Пекину. Пекин отвечает взаимностью.

"За последние два десятилетия Макао достиг огромного прогресса, и мы гордимся его потрясающими достижениями", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Этот визит председателя КНР по случаю перехода бывшей португальской колонии под юрисдикцию Китая и инаугурации нового руководителя Аомэнь — так в Китае называют Макао — тщательно готовился. И был обставлен повышенными мерами безопасности. Транспорт из соседнего Гонконга досматривали с пристрастием, ведь на другом конце бухты уже полгода — беспорядки. Тем разительнее контраст.

Точно с такой же церемонии 20 лет назад и началась история современного Макао. Исторические кадры. Декабрь 1999-го. Колониальная администрация спускает португальский флаг. Одновременно почетный караул китайской народной армии водружает государственный флаг КНР. С тех пор без него себя здесь и не представляют.

Быть частью большого Китая здесь приучают с рождения. Уроки патриотизма — с начальных классов. Система образования полностью повторяет китайскую модель.

У главной визитной карточки Макао — руин собора Святого Павла — тысячи туристов. Только в этом году их побывало здесь почти сорок миллионов. Третий показатель в мире.

Китайцы — азартны, да так что порой не остановить. И те, кто не могут себе позволить поставить на рулетку миллионы, по большей части местные, играют в темных подворотнях в маджонг. Да так, что грохот костей слышно на улице.

Пряча от камеры сделанные ставки, они тут же расходятся, чтобы уже утром обстирывать и откармливать туристов и персонал отелей, где в каждом таком развлекательном центре одной обслуги не меньше пяти тысяч человек. 90% жителей связаны с индустрией азарта.

С высоты португальского форта все контрасты Макао — как на ладони. Огромные роскошные казино соседствуют с домами, похожими на лачуги, где балконы нависают друг над другом подобно скворечникам.

Дефицит земли — одна из главных проблем Макао, потому стоимость квадратного метра здесь начинается от десяти тысяч долларов. И Пекин решил землей поделиться — Макао передадут часть соседних территорий. Но главное — объявляет о создании здесь нового финансового центра со своей собственной биржей, что в перспективе может стать альтернативой Гонконгу.

"Макао ограничено в размерах и моноиндустрией. Это наша ахиллесова пята. Одна игорная индустрия. И ничего другого. Если мы хотим развивать нашу собственную промышленность, мы должны интегрироваться во внутреннюю часть страны, так как наша территория составляет всего около 32,5 квадратных километра, она очень ограничена. Только так у нашей молодежи в Макао может быть еще один выход для развития своей карьеры", — считает Хэ Ичэн, глава администрации Макао.

"Это важный шаг в развитии зоны "Большого залива". Такое партнерство с материковым Китаем приносит дивиденды. Это и создание инфраструктуры, и дополнительная поддержка, которую мы и так получаем на протяжении 20 лет", — отметил Найл Шон Мюррей.

Амбициозный проект "Большой залив" — это создание супермегаполиса Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Гонконг – Макао, где Макао отведена роль не только международного центра отдыха и туризма. И самый большой в мире мост, что уже связал регион, — только начало. Главное не мешать.

"После того как эти районы воссоединились с родиной, все их дела относятся ко внутренним вопросам нашей страны, и никому из-за рубежа не удастся диктовать какие-либо правила. Мы ни за что не допустим, чтобы внешние силы вмешивались в дела Гонконга и Макао", — заявил Си Цзиньпин.

"Гонконг всегда смотрит на нас как старший брат. На самом деле мы — старший брат. Португалия создала здесь колонию гораздо раньше британцев. И сейчас Макао должен подавать пример того, как работает правило "одна страна — две системы", — сказал Бруно Сантос.

Этот пример — считают в Пекине — как раз и стал показательным — за счет смешения азиатской и европейской культуры. Превратить игорную столицу в еще одну финансовую — эта ставка Пекина, похоже, беспроигрышная. Как, впрочем, и та, которую сделали в Макао 20 лет назад. В местных газетах так и пишут: "20 лет вместе с Китаем — это 20 лет счастья".

Текст: "Вести недели"

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