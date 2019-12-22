Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
22 декабря 201922:48 Елена Ерофеева

Дело Алексея Кузнецова: из министра-вора - в человека труда

Дело Алексея Кузнецова: из министра-вора - в человека труда

По году тюрьмы за каждый украденный миллиард. Всего — 14 лет лишения свободы. Таков приговор Московского райсуда экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Ранее к 11 годам приговорена жена коррупционера Жанна Булах. Правда, заочно. Супруги вместе придумывали преступные схемы, вместе уводили бюджетные деньги в офшоры и "отмывали", вместе тратили. Потом их пути разошлись. Пронырливая блондинка из маленького белорусского городка успела развестись с Кузнецовым, снова выскочила замуж и ведет роскошную жизнь в Нью-Йорке.

Симфония лесопильных станков ускоряет арестантский срок. Кто работает, на свободу выходит раньше. Под иглами швейных машин мельтешат неровные строчки — здесь нет привилегий. И статус один на всех — осужденные. В столовую — строем. Отбой — по звонку. Прогулки — под конвоем. Незавидная жизнь тюремная. Ее не выбирают. К ней приговаривают.

12 минут тишины, пока судья читает приговор. Монотонно, скороговоркой, спеша поставить точку в этом деле. Не о таком финале Кузнецов мечтал. У него было все: деньги, положение и красавица-жена. Он привез ее из Америки, где эмигрантка из белорусского города Кобрин Жанна Булах сортировала картошку в овощной лавке. Но для звучности она взяла голливудскую фамилию Буллок и, вернувшись в Россию женой подмосковного министра, развернулась.

Жанна скупала привлекательные земельные участки, строила коттеджи, бизнес-центры, спорткомплексы. Министр финансов Алексей Кузнецов помогал госинвестициями. На сдачу от вложенных в проекты жены миллиардов обустраивали свой быт.

"Безусловно, чтобы вести такой крупный бизнес, один из крупнейших бизнесов в Московской области, нужна административная поддержка", — говорил Кузнецов. Но эти проекты были просто способом "отмыть" государственные деньги.

Бизнес-центр "Два капитана" в Красногорске достраивают до сих пор. Жилой дом в Ступино уже 15 лет — в режиме заморозки. 140 семей, которые вложились в эту стройку, потеряли все. Бюджетные деньги, предназначенные для решения жилищных проблем дольщиков, утекли на Кипр.

"Все деньги, которые мы вносили на строительство этого дома, были под контролем министра финансов Кузнецова. До определенного времени строительство шло. Построены 70%. Когда, видимо, денег не хватило, Кузнецов, своровал их с нашего дома", — сказал один из обманутых дольщиков.

Кузнецов с Буллок изощренно разоряли казну. Они создавали подставные фирмы, которые скупали долги у предприятий ЖКХ, продавали банкам, платить по долгам была вынуждена Московская область. Только эта схема принесла в их семейный бюджет больше 7 миллиардов рублей.

"Деньги, прежде всего, украдены из программ по инфраструктуре: это трубы, дороги, детские сады. Безусловно страдало ЖКХ, которое недофинансировалось. Эти деньги в стульях, на которых мы сидим, в картинах, которые вы выдели в музее, в квартире, которая на Остоженке, в тех активах, которые за рубежом, за которыми мы еще будет гоняться", — отметил Алексей Вьюрков, первый заместитель министра имущественных отношений правительства Московской области.

А находимся мы в загородном доме, который Жанна называла "маленьким Версалем". Она сама разработала дизайн, выбирала мебель на заказ и бархатные обои. Ей приглянулся дворцовый стиль.

Винтовая мраморная лестница, где любила позировать министерская жена. В 2007-м западные журналисты снимали здесь эпизод фильма о счастье на Рублевке. Важно спускаясь по ступеням вниз, Жанна Буллок рассказывала о своем пути наверх. Как тут не поверишь в успех, когда гуляешь по такому дому, где везде мрамор и позолота?! На стенах — картины — шедевры мирового искусства. Вокруг — предметы старины — на зависть антикварам. А для простого семейного счастья в каждой комнате — камин, где можно вести задушевные беседы. Но разбилось, камин остыл.

Кузнецова, очевидно, вовремя предупредили. За несколько дней до предполагаемого ареста в 2008-м он уволился из областного правительства и эмигрировал во Францию. У четы в Париже — тоже квартира. 600 квадратных метров. Почти как подмосковный дом.

Жизнь эмигранта нелегка. Нелегка она прежде всего потому, что ты теряешь свою некую среду обитания. Но жизнь арестанта оказалась еще труднее. Его задержали во Франции в 2013-м по запросу России. Буллок к этому времени с Кузнецовым была в разводе. Он переписал на нее все имущество. Жанна тоже оказалась под следствием, но успела сбежать.

"Именно она давала команду, на какие счета выводить похищенные деньги, потому что она открывала счета на свое имя в Швейцарии, во Франции и на Кипре", — пояснил Александр Филин, бывши старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ.

Две гостиницы в Куршевеле, недвижимость в Нью-Йорке, куда перебралась Буллок после развода с Кузнецовым. Она пыталась контрабандой вывезти из России в Штаты антиквариат и коллекцию картин, но ценную посылку, что заняла пять контейнеров, задержали на границе и передали в музей.

Среди двух тысяч предметов — вешалки, садовые гномы, оружие, в основном бутафорское. Самое ценное здесь — живопись. Но из 54 полотен каждое третье оказалось подделкой. "Поцелуйный обряд" сначала выдавали за работу Сурикова. Но изменили подпись и продали бывшему министру как Маковского.

Полотна, что раньше украшали стены кузнецовского особняка, теперь выставлены в музее "Новый Иерусалим". Здесь и Маковский с его "Девочкой в красном платке", и суриковский "Портрет старика". За последние 10 лет Алексей Кузнецов и сам заметно состарился: из холеного чиновника с претензией на высший свет превратился в печального арестанта. Он отдал все, чтобы не сесть, но отсидеть ему придется.

Он отсидел в СИЗО Тулона, потом Лиона, последний год — в "Матросской тишине". Эти апартаменты не входят в список элитной недвижимости Кузнецова. Ему их предоставили бесплатно. Четыре квадратных метра на человека. Камера — одна на четверых. Горячий душ — здесь говорят "санобработка" — раз в неделю. Прогулка на свежем воздухе — раз в день.

От барских замашек в столичном СИЗО Кузнецову пришлось отвыкать. Обед подает не прислуга, поднимая на лифте с первого этажа на второй, а развозят осужденные. И есть приходится не из коллекционного фарфора серебряными ложечками, а из пластиковой посуды ложкой алюминиевой.

Про Кузнецова говорят: клиент не проблемный. Бросает кости в нарды, читает книги, не жалуется. У бывшего миллиардера не было денег даже на адвоката.

"Чисто по-человечески ему можно посочувствовать. На судебный процесс никто не пришел, никакие родственники, никакие друзья. Он там был совершенно один", — вспоминает Алексей Вьюрков, первый заместитель министра имущественных отношений правительства Московской области.

Бывшая жена и две дочери живут в Нью-Йорке. У Жанны то ли новый муж — уже четвертый — то ли просто друг семьи — колумнист и пиарщик Кори Хей. Это он привел Буллок в американский мир гламура и больших денег. В России Буллок приговорили к 11 годам лишения свободы заочно. Но Америка преступников не выдает.

Ее подмосковный особняк, кузнецовские квартиры на Рублевке и Остоженке конфискованы. Швейцарские гостиницы и парижская квартира будут проданы с молотка.

Во Францию Алексей Кузнецов вернется не скоро. После обжалования приговора по этапу он отправится в город Клинцы Брянской области. За каждый украденный миллиард бывший подмосковный министр должен отсидеть по году.

Новый путь Алексея Кузнецова — из вороватого финансиста в благородного человека труда. Его научат пилить лес и шить форменные бушлаты. За 11 тысяч рублей в месяц.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:05

На юге Англии обезумевший парень перерезал двум женщинам горло

18:49

В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро

16:58

Возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе в Уфе

16:03

После неудачного полета Starliner приземлился в Нью-Мексико

15:14

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

11:07

При обрушении здания в Омске погиб человек

10:34

На выборах президента Афганистана победил Ашраф Гани

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина: большой разговор о жизни страны

Пресс-конференция Владимира Путина: большой разговор о жизни страны

2 часа назад
Греция готова выдать Винника США

Греция готова выдать Винника США

1 час назад
"Северный поток-2": Америка срывает стоп-кран

"Северный поток-2": Америка срывает стоп-кран

2 часа назад
Двойная атака боевиков в Сирии: 6 человек погибли, 13 ранены

Двойная атака боевиков в Сирии: 6 человек погибли, 13 ранены

42 минуты назад
Импичмент Трампу: результат предрешен

Импичмент Трампу: результат предрешен

42 минуты назад
Киселёв: преследуя в моем лице Sputnik, Эстония действует убого и дико

Киселёв: преследуя в моем лице Sputnik, Эстония действует убого и дико

1 час назад
Липового коллекционера Топоровского задержали в Генте

Липового коллекционера Топоровского задержали в Генте

1 час назад
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

1 час назад
На юге Англии обезумевший парень перерезал двум женщинам горло

На юге Англии обезумевший парень перерезал двум женщинам горло

2 часа назад
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

7 часов назад
Адвокат Родченкова отверг обвинения СК РФ в адрес своего подзащитного

Адвокат Родченкова отверг обвинения СК РФ в адрес своего подзащитного

5 часов назад
Британская школьница обнаружила на рождественской открытке послание из китайской тюрьмы

Британская школьница обнаружила на рождественской открытке послание из китайской тюрьмы

5 часов назад
Полковник-миллиардер Захарченко получил выговор за непосещение столовой

Полковник-миллиардер Захарченко получил выговор за непосещение столовой

4 часа назад
Завершились парламентские выборы в Узбекистане

Завершились парламентские выборы в Узбекистане

4 часа назад
"Маша и Медведь" на испанском и английском набрали по 10 миллионов подписчиков на YouTube

"Маша и Медведь" на испанском и английском набрали по 10 миллионов подписчиков на YouTube

8 часов назад
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

20.12.2019 13:30
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Мертвые нужнее: расстрельный список российских журналистов, переехавших на Украину

Мертвые нужнее: расстрельный список российских журналистов, переехавших на Украину

1 час назад
Что вскрыло убийство Павла Шеремета

Что вскрыло убийство Павла Шеремета

1 час назад
"Боткинские бараки": крупнейшая больница страны похожа на свое историческое название

"Боткинские бараки": крупнейшая больница страны похожа на свое историческое название

2 часа назад
В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро

В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро

3 часа назад
Российская молодежка завоевала золото чемпионата мира по хоккею с мячом

Российская молодежка завоевала золото чемпионата мира по хоккею с мячом

4 часа назад
Непомнящий выиграл этап Гран-при и отобрался на шахматный турнир претендентов

Непомнящий выиграл этап Гран-при и отобрался на шахматный турнир претендентов

4 часа назад
Фура, выскочившая на "встречку", спровоцировала серьезное ДТП в Татарстане. Видео

Фура, выскочившая на "встречку", спровоцировала серьезное ДТП в Татарстане. Видео

5 часов назад
Предыстория Второй мировой: Польша вторит Европарламенту

Предыстория Второй мировой: Польша вторит Европарламенту

5 часов назад
Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

5 часов назад
Стрельба на вечеринке в Чикаго: 13 раненых

Стрельба на вечеринке в Чикаго: 13 раненых

6 часов назад
После неудачного полета Starliner приземлился в Нью-Мексико

После неудачного полета Starliner приземлился в Нью-Мексико

6 часов назад
Фанаты "Мальме" лишили носа статую футболиста Ибрагимовича

Фанаты "Мальме" лишили носа статую футболиста Ибрагимовича

6 часов назад
В Великобритании умер актер Тони Бриттон

В Великобритании умер актер Тони Бриттон

7 часов назад
Декабрь в столице может стать самым малоснежным в истории погодных наблюдений

Декабрь в столице может стать самым малоснежным в истории погодных наблюдений

7 часов назад
Новороссийск и Геленджик остались без воды из-за аварии

Новороссийск и Геленджик остались без воды из-за аварии

7 часов назад
Дело задержанной с кокаином актрисы Бочкаревой рассмотрит Преображенский суд Москвы

Дело задержанной с кокаином актрисы Бочкаревой рассмотрит Преображенский суд Москвы

7 часов назад
Макрон показал пример и отказался от 20 тысяч евро в месяц

Макрон показал пример и отказался от 20 тысяч евро в месяц

8 часов назад
Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за два с лишним миллиона рублей

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за два с лишним миллиона рублей

8 часов назад
Погибший и двое пострадавших: фатальная авария на МКАД попала на видео

Погибший и двое пострадавших: фатальная авария на МКАД попала на видео

8 часов назад
"Маму Гарри Поттера" обвинили в трансфобии

"Маму Гарри Поттера" обвинили в трансфобии

8 часов назад
Прокуратура Омска выясняет обстоятельства гибели человека под завалом

Прокуратура Омска выясняет обстоятельства гибели человека под завалом

9 часов назад
Путин рассказал о "манипуляциях" СМИ на Большой пресс-конференции

Путин рассказал о "манипуляциях" СМИ на Большой пресс-конференции

9 часов назад
Правоохранители задержали водителя, устроившего огненное ДТП на трассе "Скандинавия"

Правоохранители задержали водителя, устроившего огненное ДТП на трассе "Скандинавия"

9 часов назад
Лео Бокерии - 80: юбиляра поздравил президент

Лео Бокерии - 80: юбиляра поздравил президент

9 часов назад
Премьер Австралии извинился за отдых на Гавайях во время пожаров

Премьер Австралии извинился за отдых на Гавайях во время пожаров

10 часов назад
Эксперт не рекомендует пить более 2,5 литров воды в день

Эксперт не рекомендует пить более 2,5 литров воды в день

10 часов назад
Алексей Миранчук может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Алексей Миранчук может перейти в "Манчестер Юнайтед"

10 часов назад
Город небоскребов и миллиардеров: что купить в Гонконге по цене двушки в Москве

Город небоскребов и миллиардеров: что купить в Гонконге по цене двушки в Москве

11 часов назад
В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

13 часов назад
Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

20.12.2019 17:15
Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

20.12.2019 09:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку