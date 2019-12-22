Российская молодежка завоевала золото чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России в финале молодежного чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в Архангельске, оказалась сильнее команды Швеции со счетом 7:1 и завоевала золотые медали турнира. В соревнованиях приняли участие спортсмены не старше 21 года.

В составе победителей дублями отметились Олег Тарнаруцкий, Илья Насекин и Алексей Торгонский. Еще один гол оказался на счету Артема Репяха. У проигравших мяч забил Понтус Нордстрем.

В матче за третье место финские хоккеисты победили сверстников из Казахстана со счетом 6:0 и стали обладателями бронзовых медалей мирового первенства.