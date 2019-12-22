В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро

В Париже скончался французский модельер итальянского происхождения, создатель всемирно известных линий одежды и парфюмерии Эмануэль Унгаро. Он умер в воскресенье, 22 декабря, в Париже на 87-м году жизни.

Родившийся в семье небогатого итальянского портного Унгаро уже в 80-х годах прошлого века вошел в пятерку ведущих парижских модельеров. В числе его клиентов были, в частности, Жаклин Кеннеди, Анук Эме, Изабель Аджани, Катрин Денев. От дел он отошел в 2004 году.

В течение двух последних лет жизни у Унгаро были проблемы со здоровьем, он часто болел пишет ТАСС. Причины его смерти не называются.