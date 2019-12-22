Дубль Григоренко помог ЦСКА разгромить "Витязь"

Встречей в Подольске между местным "Витязем" и столичным ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы не испытали особых проблем в матче с подмосковной командой, взяв верх над соперником со счетом 6:1.

Дубль в этой игре оформил Михаил Григоренко. Также за победителей отличились Марио Кемпе, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и Мэт Робинсон. Единственная шайба у хозяев льда оказалась на счету Александра Семина.

Команда Игоря Никитина набрала 57 очков в 38 играх и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. "Витязь" с 47 баллами остался седьмым на Западе.

В других встречах дня московское "Динамо" дома оказалось сильнее ХК "Сочи" со счетом 3:1, а санкт-петербургский СКА на своем льду победил магнитогорский "Металлург" – 2:1.