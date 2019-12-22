Киселёв: преследуя в моем лице Sputnik, Эстония действует убого и дико

Эстония пытается быть в Евросоюзе, что называется, святее Папы. Работающие в Таллине журналисты информационного агентства и радио Sputnik — подразделения российского медиахолдинга "Россия сегодня" — получили письма от эстонских властей с угрозой уголовного преследования, если до 1 января не уволятся с работы. Угрозы исходят от бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны. При этом такие действия мотивируются тем, что против меня — Дмитрия Киселёва — гендиректора "России сегодня" — еще в 2014 году Евросоюз ввел персональные санкции, по которым все мои личные банковские счета в Европе заморожены.

Никаких личных счетов, надо сказать, как не было, так и нет, то есть нечего и замораживать. Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг, как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом. Вообще-то диковато. Такого в ЕС нигде нет. Только в Эстонии додумались. Натяжка — явная. Но таков предлог для угроз уголовного преследования журналистов Sputnik.

Интересно, что претензий к качеству журналистских материалов Sputnik по существу нет. Вопрос президенту Путину по вдруг возникшей острой проблеме на пресс-конференции задала Елена Черышева, руководитель представительства Международного информационного агентства "Россия сегодня" в Таллине.

"Видимо, просто боятся вашей информации, вашего влияния на умы людей. А свобода распространения информации относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира. Но, к сожалению, не все, видимо, действуют в этой парадигме, а работают в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают", — заявил Путин.

В тот же день после пресс-конференции путина председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в защиту сотрудников эстонского бюро Sputnik.

"Совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с действиями эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Estonia. Требования местного Департамента полиции и погранохраны со всей очевидностью противоречат ключевым международным и, прежде всего, европейским нормам, гарантирующим свободу СМИ и независимость журналистов. Совет просит Арлема Дезира и Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Эстонии на необходимость прекращения любого давления на представителей СМИ и неукоснительное соблюдение европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов", — отметил Фадеев.

Позиция властей Эстонии в адрес Sputnik опасна еще и тем, что таким образом внутри Евросоюза создается прецедент, который может спровоцировать в Европе цепную реакцию. Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента. Нельзя, ссылаясь на персональные санкции, трактовать их шире, чем они есть. Иначе где остановиться? А свобода распространения информации — ведь все еще ценность. Разве не так?

По крайней мере, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир высказался по теме пока у себя в Twitter: "Обратился к эстонским властям по поводу мер в отношении журналистов Sputnik Estonia, которые последовали за персональными санкциями против господина Киселёва. Я призвал власти воздержаться от необязательных ограничений в работе иностранных СМИ, которые могут повредить свободе распространения информации". Четкая позиция. Да по-другому и не могло быть.