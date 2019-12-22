КХЛ. "Спартак" дома взял верх над "Барысом"

Матчем в Москве между столичным "Спартаком" и казахстанским "Барысом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 3:1, взяв реванш за поражение в Нур-Султане.

В составе красно-белых шайбы забросили Илья Зубов (9-я минута), Артем Федоров (25-я) и Александр Хохлачев (60-я). У гостей отличился Аркадий Шестаков (27-я).

Спартаковцы набрали 49 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Барыс" с 50 баллами располагается на третьей строчке на Востоке.