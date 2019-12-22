На юге Англии обезумевший парень перерезал двум женщинам горло

В английском графстве Западный Сассекс перед Рождеством произошло зверское убийство. Двум женщинам перерезали горло, мужчина получил серьезные ножевые ранения. Инцидент случился в тихом городке Кроли Даун.

Как сообщает "Дейли Мейл", преступление совершил обезумевший молодой человек. Нож нашли на месте преступления, убийцу задержали.

На месте происшествия сейчас работают криминалисты.

Полиция считает, что это единичный случай, угрозы для жителей нет.

Официальная версия случившегося пока не озвучена. Упоминается, что преступник знал своих жертв.