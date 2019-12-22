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22 декабря 201920:10

"Манчестер Юнайтед" прервал беспроигрышную серию, уступив аутсайдеру АПЛ

EPA

В матче 18-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" проиграл "Уотфорду" – 0:2. Команда из графства Хартфордшир прервала безвыигрышную серию из пяти игр – четыре поражения, одна ничья.

Счет в игре на 50-й минуте открыл сенегальский нападающий "шершней" Исмаила Сарр, которому ассистировал бельгиец Кристиан Кабазель. Спустя четыре минуты английский форвард Трой Дини удвоил преимущество хозяев поля, реализовав пенальти.

"Манчестер Юнайтед" прервал беспроигрышную серию из шести матчей (три победы, три ничьи) в АПЛ и с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Уотфорд" расположился на 20-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Уле-Гуннара Сульшера в четверг, 26 декабря, примут "Ньюкасл Юнайтед", а команда Найджела Пирсона в тот же день на выезде сыграет с "Шеффилд Юнайтед".

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