Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

Сотрудники Нефтеюганского межрайонного следственного отделам следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело по факту убийства маленькой девочки. Ее тело было обнаружено в воскресенье, 22 декабря.

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска. От полученных телесных повреждений девочка на следующий день скончалась.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В рамках уголовного дела следователи изучат условия, в которых проживала и воспитывалась девочка, сообщается на официальном сайте ведомства.

Между тем, по информации РИА Новости, мужчина приходится девочке отчимом. Сообщается также, что он избил старшую сестру ребенка, сейчас она находится в больнице.