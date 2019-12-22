Шмурдяк больше не получится выдать за шампанское

Великое событие в борьбе со шмурдяком — винным фальсификатом. Более ста лет Россия жила без определения вина, им на полках наших магазинов могла называться любая жидкость, содержащая алкоголь. Крепкие напитки — отдельно. Сейчас речь не о них. До сих пор даже российским шампанским могла называться шипучка, изготовленная из дешевого иностранного полуфабриката. Более того, можно было клеить на бутылку с такой шипучкой этикетку с именем князя Голицына и так дурить покупателя. Основатель промышленного российского виноделия князь Лев Сергеевич Голицын, небось, в гробу перевернулся от такого бесстыдства.

Но вот Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии в России, где, наконец, дается определение вина: "вино — продукт брожения винограда". И дается определение понятию "российское вино" — это вино, изготовленное в России из винограда, выращенного в России. Точка.

Газета "Ведомости" выступает с устрашающим заголовком: "Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России". В канун Нового года такой заголовок звучит чуть ли не панически. Но кто эти производители? Это президент "Абрау Дюрсо" Павел Титов и гендиректор питерской компании "Игристые вина" Юрий Дудко. У них крупный многомиллиардный бизнес на производстве именно такого "шампанского", которое нигде в мире шампанским бы и не называлось. Эти шипучие напитки от Дудко и Титова изготавливаются из дешевого привозного полуфабриката по несложной технологии, а выдаются за шампанское.

Когда летом следующего года принятый закон вступит в силу, то фальсификация будет запрещена, и именно такого "шампанского" в России не станет, потому что модель бизнеса таких производителей, когда за российское шампанское выдается шипучий напиток, вошла в противоречие с государственной политикой в отрасли. Цель государственной политики — поддержать отечественное виноградарство и честное виноделие. Все просто.

"В первую очередь этот закон выгоден нашим производителям, у которых есть собственные виноградники и собственное производство. Основная идея этого закона — подтолкнуть наших производителей, тех, которые не имеют собственных виноградников, на то, чтобы они вкладывали деньги в виноделие своей страны. Вкладывать деньги нужно в свое", — заявил Артур Саркисян, глава Союза сомелье и экспертов России, председатель Рабочей группы Роскачества по исследованию вина.

И действительно. Нас же еще дурят тем, что закон угрожает рабочим местам в отрасли.

"Некие предприятия, крупные заводы в северных наших городах, столицах, говорят, у нас 300 человек, 60 миллионов бутылок, сейчас обанкротимся. Но если бы они делали из нашего винограда, у них бы в штате не 300 человек, а 3000 человек было и больше. Это были бы люди, живущие в селах, в станицах, которые работают на земле, они бы получали достойные деньги, они бы строили хорошие школы и детсады. А так получается, мы инвестируем в испанского, южноафриканского, не понятно еще в какого крестьянина ради того, чтобы здесь разливайки разливали вот это все", — отметил Дмитрий Ковалев, главный редактор сайта "Наше вино", основатель школы WineLab в Севастополе.

А паники сейчас нет. Шипучие напитки от Дудко и Титова по закону смогут производиться и дальше, но только на этикетке нельзя будет писать "российское шампанское", как это сейчас, и на этикетке должна будет ставиться крупная надпись: "Не является вином". Шипучка будет называться "виноградсодержащий напиток", найдет своего покупателя и даже станет дешевле, что правильно со всех сторон. Что же до российского шампанского, то оно на полках останется, и покупатель точно будет знать, что берет. Такое ведь уже проходили с молоком, когда натуральное молоко отделили от ненастоящего.

Конечно, есть опасность, что вместо отечественного шмурдяка в Россию хлынет иностранный — дешевый балк, разлитый в бутылки. Но это — уже забота нашего правительства. Оно вправе обложить такой товар акцизом, чтобы иностранное пойло не вытесняло на полках наше натуральное и недорогое вино. Нечто вроде пробкового сбора в евро или два с бутылки решает вопрос. Все страны сегодня защищают свои рынки. Не зазорно это сделать и России.

"Мы можем в счет или в пользу развития российского виноделия получать определенные деньги с каждой бутылки, с каждого литра заходящего столового вина, например, приходящего на нашу территорию. Нужно очень четко дать всем понять, что мы больше не хотим видеть у себя тот шмурдяк, который заходит на территорию страны", — уверен Артур Саркисян.

Есть ли здесь политика? Да, есть. Если Дудко и Титов в канун Нового года грозят резкой нехваткой шампанского после принятого только что закона, то это — политика, хотя за этим стоят голые бизнес-интересы. Если это делает Павел Титов как лидер "Деловой России", то налицо конфликт интересов — между интересами развития отрасли и личными интересами в семейном бизнесе. Везде в мире конфликта интересов лучше избегать, выбирая что-то одно.

А свое шампанское в России будет. Будет и свое качественное вино из своего винограда. Да, нужно время, но страны, прошедшие путь становления отрасли, будь то Чили или ЮАР, сейчас на вине очень прилично зарабатывают. И у России есть для этого все возможности. Курс взят.