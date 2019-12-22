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22 декабря 201922:40 Александр Бузаладзе

Многоязыкое вещание: как ВГТРК сохраняет разнообразие национальных культур в России

Многоязыкое вещание: как ВГТРК сохраняет разнообразие национальных культур в России

На Большой пресс-конференции многие пытались привлечь внимание президента, например, национальными костюмами. Удивить есть чем. В России проживают 190 национальностей, которые говорят почти на 300 языках. Путин сказал, что нужно "гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев, языков". У медиахолдинга ВГТРК здесь — особая роль. Он транслирует свои программы на 54 языках, что вообще-то уникально в мире.

В арктической глуши, а глушь на Ямале — это когда в радиусе 100 километров ни души, мы идем по воду за снегом. А это уже бензин из нефти, извлеченной, кстати, из местных недр. Электричество хантам даже в лесотундре нужно, может, и побольше воды. Смотрят только то,-что особенно волнует. ГТРК "Ямал". Телеканал "Россия 1" на родном хантском. А информация в тундру приходит из нового великолепного здания. Цифровой сигнал несется за сотни километров туда, где олени, безмолвие и минус 50. Интересные программы появляются сразу — доставка прямо в чум.

Сейчас в Салехарде, в современном студийном комплексе, записывается программа "Дорога кочевий", и, что интересно, ханты и ненцы очень любят смотреть телепередачи про охоту, оленеводство и рыбалку.

Именно по программам ГТРК "Ямал" ханты смотрят за ненцами, а ненцы — за хантами: к примеру, кто лучше рыбу ловит, разгадывает головоломки, играет на инструментах и, конечно же, арканит оленя.

Не каждый раз удается возможность снять, как в лесотундре по-настоящему арканят оленей. Причем арканят их не для того, чтобы забить, а для упряжки, чтобы потом было удобно двигаться глубокому снегу.

"Народности ханты, ненцы — это очень талантливые люди. У них очень огромные, просто блестящие успехи есть в искусстве", — отметил Александр Добрынин, директор ГТРК "Ямал".

Мощный вездеход прорывается к ненецкому стойбищу: впереди — торосы и пурга.

А в это время в Казани новостная служба ГТРК "Татарстан" выходит с последними новостями.

Программа "Вести" на татарском языке. Ведущая — Чулпан Амери и ее особый, выверенно строгий стиль, который так нравится зрителям в Татарстане. "Каждое утро с улыбкой в душе и на лице мы выходим в прямой эфир. Рассказываем телезрителям на нашем родном языке о главных событиях в республике", — отметила Чулпан.

А в Уфе самое позитивное информативное шоу на ГТРК "Баршкортастан" – "Доброе утро, Республика". По всей Башкирии знают: начинаешь день с просмотра этой передачи, значит, готов и к погоде, и к непогоде. Курсы валют, пробки в городе, последние новости, спорт и — главное — информационная служба.

Недавно в России запустили новостной круглосуточный информационный интернет-канал "Кавказ 24". Теперь новости со всего Кавказа можно смотреть в любое время в том числе и в Интернете.

"Северный Кавказ — это территория с очень древней и очень славной историей. Здесь проживает огромное количество народов и народностей. Объединить информационным полем весь Северный Кавказ – такая была наша задача при создании этого канала", — рассказал Рифат Сабитов, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК.

Канал этот уже смотрят в Дагестане. Отдельные сюжеты ради эффектных кадров ГТРК "Дагестан" снимают прямо с вертолетов.

Одно из самых древних высокогорных аварских сел – Гоор. Примечательно, что еще с 1985 года здесь был аналоговый стабильный сигнал, и вот теперь сигнал здесь, во-первых, цифровой, а во-вторых, еще с 2005 года жители этого села стабильно смотрят программы на национальном языке.

Каспийское море, равнины, горы. Вещание на 13 национальных языках, 14-й — русский. Это абсолютный рекорд по России. Спасти аварские реликвии — сторожевые родовые башни — рассказать о древних рецептах. Программа на аварском языке — в труднодоступных горах Дагестана.

Самая востребованная из программ на канале "Россия-1 Дагестан" — это программа про этнокухню "Горячий поднос". В редакцию приходит огромное количество писем. Программа идет на аварском языке.

В Чеченской Республике на родном языке программа "Мехкарий" рассказывает обо всем национальном: традиция культура, быт, звезды национальной эстрады поют песни. Народные музыканты присылают программу клипа со своим участием. Гордостью эфирного вещания является программа "Эрудит" об истории, традициях чеченского народа.

В Красноярском крае – нганассаны. Это народность — их меньше тысячи — кочует по тундре. На радио "Россия Дудинка" выходят авторские программы и новости на долганском, ненецком и нганассанском.

На ГТРК "Камчатка" национальное вещание идет на корякском, эвенском и ительменском языках. На ительменском языке здесь разговаривают меньше сотни человек.

"Для нас очень важно было и очень ответственно создание специального выпуска "Вести Камчатка" на языках народов Севера", — подчеркнул Алексей Костылев, директор ГТРК "Камчатка".

ГТРК "Бира" в Биробиджане гордится своей истинно-народной программой "Идишкайт". Частые гости программы — бывшие наши соотечественники из Израиля и Нью-Йорка по прямой связи по Skype и, конечно, кухня.

Под Салехардом съемочная группа ГТРК все-таки добралась до дальнего стойбища. Стадо -3000 оленей. Молодые ненцы-оленеводы на вездеходах формируют стадо на перегон. Программа "Дорога солнца" расскажет на ненецком, как живут оленеводы.

А региональные ГТРК по всей России в это время выйдут более чем на 50 языках, и эфир посмотрят миллионы человек.

Текст: "Вести недели"

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