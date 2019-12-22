Московское "Динамо" обыграло "Сочи" благодаря шайбам Шипачева, Афиногенова и Тарасова

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на льду домашней "ВТБ Арены" обыграло "Сочи" со счетом 3:1. Подопечные Владимира Крикунова одержали третью победу в последних пяти играх.

У победителей встречи голами отметились Вадим Шипачев (30-я минута), Максим Афиногенов (49) и Даниил Тарасов (59), а у гостей единственную шайбу забросил Дмитрий Архипов.

"Динамо" с 51 очком занимает третье место в Западной конференции, а "Сочи" в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 37 очков. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи в среду, 25 декабря, на выезде сыграют с ЦСКА, а сочинцы в тот же день встретятся с "Северсталью".