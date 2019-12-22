Липового коллекционера Топоровского задержали в Генте

В Генте задержали коллекционера Игоря Топоровского с супругой, передает канал "Россия 24".

Следствие сомневается в подлинности картин русских авангардистов, выставлявшихся в городе.

История началась в 2017 году, когда в Музее изящных искусств открыли экспозицию ранее неизвестных работ Малевича, Кандинского, Гончаровой, Родченкова из частной коллекции бизнесмена Топоровского, бельгийского коллекционера российского происхождения.

Первыми о подделке сообщили европейские коллекционеры. Городские власти закрыли выставку и устроили проверку, а полицейские начали расследование. Семья предпринимателя настаивает: все картины оригинальные.

52-летний Игорь Топоровский, который в прошлом входил в круг советников по вопросам международных отношений Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, эмигрировал в Бельгию вместе со своей коллекцией в 2006 году.