Греция готова выдать Винника США

Греция готовится выдать США россиянина Александра Винника, который был арестован в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу Вашингтона. Об этом свидетельствуют соответствующее постановление министра юстиции страны и его письмо начальнику тюрьмы, где содержится Винник.

Согласно решению главы греческого Минюста Костаса Циараса, Винник будет экстрадирован сначала во Францию, затем в Соединенные Штаты и после в Россию. Решение о выдаче россиянина во Францию министр подписал ранее на этой неделе. Кроме того, имеются вердикты Верховного суда Греции о выдаче Винника в Россию, США и Францию, пишет РИА Новости.

По сведениям агентства, Циарас направил директору тюрьмы Коридаллос письмо с поручением подготовить "акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединенных Штатов Америки и затем Российской Федерации, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника". Греция, как предполагается, планирует выдать Винника до конца декабря.

МИД Греции получил поручение проинформировать об этом дипломатические ведомства США и России.

Между тем адвокат Винника Тимофей Мусатов заявил, что это письмо подтверждает опасения, что Греция намерена передать Винника в США. По мнению Мусатова, "французы не приедут и даже не собирались".

Сам Винник объявил голодовку в знак протеста. Он заявил, что не намерен прекращать ее и готов умереть, если его не выдадут в Россию. До этого Винник объявлял голодовку в знак протеста против нарушения его права на справедливый суд и голодал более 100 дней.

США обвиняют Винника в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Россиянин свою вину отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 6 ноября, что Москва передала Афинам дополнительные аргументы для того, чтобы Винник был экстрадирован именно в Россию.