На выборах мэра Абакана победил "единоросс" Лемин

На выборах главы Абакана, которые прошли в воскресенье, 22 декабря, победу одержал представитель "Единой России" Алексей Лемин. По данным председателя территориальной избирательной комиссии Маргариты Лавриненко, по результатам обработки 100 процентов протоколов он набрал 87,16 процента голосов избирателей.

Трое его соперников по предвыборной гонке остались далеко позади. Так, член ЛДПР Михаил Молчанов, заместитель директора по экономическим вопросам у индивидуального предпринимателя получил 5,08 процента голосов, директор ООО "Терра" Иван Аксенов — 3,03 процента, замдиректора ООО "Управление механизации 19" Василий Мельцер — 2,63 процента.

При этом Лемин лидировал на всех 74 избирательных участках. Явка составила 23,6 процента, добавила Лавриненко.

Алексей Лемин занимает должность заместителя главы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства, пишет РИА Новости.

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