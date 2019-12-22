Вороватый покупатель напал на сотрудника Генпрокуратуры с ножом в столичном магазине

Сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом в ногу в московском магазине, когда сделал замечание покупателю, прятавшему продукты, чтобы вынести их из торговой точки не заплатив.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел в продуктовом магазине, расположенном на севере столицы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о разбое. Нападавший задержан. Иванова подтвердила, что пострадал сотрудник Генпрокуратуры, но его личность не уточнила, пишет РИА Новости. Раненого отвезли в больницу.