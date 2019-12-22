"Лацио" обыграл "Ювентус" и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Луис Альберто (16-я минута), Сенад Лулич (73) и Данило Катальди (90+4), а в составе "Старой синьоры" единственный мяч на заключительной минуте первого тайма забил Пауло Дибала.

Таким образом, "Лацио" в пятый раз в истории завоевал Суперкубок Италии, римляне сравнялись по этому показателю с "Интером". Больше побед в этом турнире только у "Милана" (7) и "Ювентуса" (8).